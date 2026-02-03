La alcaldesa de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezó la entrega de 70 patrullas nuevas en Cancún, con lo que el parque vehicular de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito supera ya los 200 vehículos, como parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad y la construcción de paz en el municipio.

El evento se realizó en el Malecón Tajamar, donde la presidenta municipal, acompañada por la gobernadora Mara Lezama, destacó que la seguridad es la prioridad de su gobierno, al tratarse de una de las principales demandas de la ciudadanía, por lo que aseguró que su administración apuesta por acciones concretas.

“Este día es histórico para nuestro municipio y muy importante porque seguimos trabajando en nuestra estrategia integral de construcción de paz, no solamente con discursos y con palabras, sino con acciones reales y contundentes; es la máxima prioridad de nuestro gobierno, es la principal exigencia de las y los cancunenses” Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez

Ana Paty impulsa la seguridad con tecnología

Ana Paty detalló que las nuevas unidades incluyen 40 camionetas para patrullaje y operaciones especiales, 20 pick up 4x4 y 10 cuatrimotos, destinadas a reforzar la vigilancia en zonas estratégicas y de difícil acceso. Asimismo, subrayó que, por primera vez, Cancún contará con unidades inteligentes equipadas con el sistema Vigilant Evidence Management System, considerado uno de los más avanzados en tecnología policial.

Cancún suma patrullas inteligentes con reconocimiento facial y mayor capacidad de respuesta (Cortesía)

Este sistema integra cámaras de seguridad, computadoras, reconocimiento facial y lector de placas, interconectados con los centros de monitoreo C2 y C5, lo que permitirá mejorar la prevención del delito y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias. Además, las patrullas cuentan con botón de pánico, capaz de generar alertas inmediatas en toda la red de seguridad.

La alcaldesa enfatizó que el fortalecimiento de la corporación no se limita al equipamiento, sino que forma parte de una estrategia coordinada con el Gobierno del Estado y el Gobierno de México, enfocada tanto en la reducción de desigualdades como en el fortalecimiento institucional, a través de mayor capacitación, tecnología y compromiso policial.

Ana Paty Peralta también resaltó otras acciones implementadas durante su gestión, como el aumento de videovigilancia en espacios públicos, el uso de cámaras corporales, el fortalecimiento de la Academia de Policía, el combate a la corrupción y el impulso de programas comunitarios como los Comités de Paz y los Guardianes Escolares de Paz.

Finalmente, Ana Paty Peralta enfatizó que no habrá tolerancia a abusos de autoridad, y que cada denuncia ciudadana será atendida, reiterando su compromiso de consolidar la policía más fuerte, cercana y profesional en la historia de Cancún.