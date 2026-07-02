Ana Paty Peralta recorrió la colonia Villas Morelos I, en el municipio de Puerto Morelos, donde sostuvo un diálogo con vecinas y vecinos para compartir información sobre los programas sociales y obras impulsados por Morena.

Durante el recorrido casa por casa, la aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo destacó acciones como la pensión universal para adultos mayores, el apoyo económico para mujeres mayores de 60 años.

Además de los programas dirigidos a personas con discapacidad, las becas Benito Juárez y Rita Cetina, así como Jóvenes Construyendo el Futuro, iniciativas que, afirmó, han ampliado las oportunidades para distintos sectores de la población.

Ana Paty Peralta realiza recorrido casa por casa en Puerto Morelos para promover programas de la Cuarta Transformación. (Cortesía)

Ana Paty Peralta destaca aumento al salario mínimo y programas de la Cuarta Transformación

Durante su recorrido por las calles de Puerto Morelos, Ana Paty Peralta conversó con habitantes de la colonia, quienes se fueron sumando al recorrido y la acercaron con más familias para compartir experiencias sobre la vida en el municipio.

Como parte de la conversación con los vecinos, la aspirante resaltó que uno de los principales avances de la Cuarta Transformación ha sido el incremento sostenido al salario mínimo.

Destacó que durante administraciones anteriores los aumentos eran mínimos, mientras que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsó una política para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.

Además, durante la caminata, un grupo de jóvenes entregó a Ana Paty diversas cartas escritas por habitantes de la colonia con mensajes de apoyo, agradecimiento y buenos deseos hacia la aspirante, las cuales fueron leídas durante el encuentro.