La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, entregó 200 tinacos de mil 100 litros y bombas de agua a familias de la ciudad, mediante el programa Autoconstrucción y Vivienda, con el objetivo de facilitar el almacenamiento de agua en los hogares.

La entrega se realizó en las inmediaciones de colonias regularizadas por la administración municipal, donde el Ayuntamiento también ha llevado a cabo acciones de pavimentación, alumbrado público e introducción de servicios básicos.

Ana Paty Peralta impulsa apoyos para mejorar el almacenamiento de agua en hogares. (Cortesía )

Ana Paty Peralta amplía apoyos para almacenar agua en hogares de Cancún

La alcaldesa señaló que el acceso a servicios básicos y a condiciones adecuadas de vivienda forma parte de las acciones de justicia social para mejorar la calidad de vida de las familias. En ese sentido, destacó que los tinacos y las bombas permiten contar con equipo para mantener una reserva de agua en casa.

En las colonias beneficiadas, el proceso de regularización permitió avanzar con la entrega de escrituras y obras de infraestructura, como parte del programa De 0 a 100. La entrega de los equipos complementa estos trabajos al proporcionar herramientas para el almacenamiento de agua en las viviendas.

A través de Autoconstrucción y Vivienda, el Ayuntamiento de Cancún busca reducir el rezago habitacional mediante apoyos directos para que las familias puedan concluir, mejorar o equipar sus hogares.

Durante 2026, el programa cuenta con una inversión de un millón 600 mil pesos y tiene como meta beneficiar a 455 familias. La entrega de los 200 tinacos y bombas forma parte de estos apoyos.

Ana Paty Peralta anunció que la convocatoria volverá a abrirse en 2027 e invitó a las personas interesadas a acudir al Instituto de Regularización y Vivienda para conocer los requisitos y realizar su registro.