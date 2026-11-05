La Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (ACLUVAQ) celebró su 40 aniversario en Cancún, con la participación de la gobernadora Mara Lezama y la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, quienes reconocieron la trayectoria de esta industria y su contribución al desarrollo turístico y económico de la entidad.

La celebración se realizó junto con la inauguración del 13.º Foro de Marketing y Ventas DISRUP, en el Hotel Iberostar Selection Cancún.

Durante el encuentro, Ana Paty Peralta destacó que el sector de clubes vacacionales genera más de 110 mil empleos y representa una fuente de oportunidades para miles de familias quintanarroenses.

Ana Paty Peralta reconoce la aportación de ACLUVAQ al turismo de Cancún

En su mensaje, la presidenta municipal felicitó a las y los integrantes de ACLUVAQ por cuatro décadas de trabajo y por mantener su confianza en Cancún. Señaló que su trayectoria ha contribuido a que millones de visitantes conozcan el destino turístico, regresen y lo recomienden a nivel internacional.

Para dimensionar este sector, hablamos de más de 110 mil empleos. Por eso es tan importante seguir fortaleciéndolo, porque su éxito también significa bienestar para miles de familias. Mi reconocimiento a todas y todos por seguir impulsando esta gran industria con entusiasmo, compromiso y visión de futuro. Ana Paty Peralta, presidenta municipal Bemito Juárez Cancún.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama destacó la importancia de mantener la colaboración con el sector empresarial para fortalecer la actividad turística y procurar que su crecimiento se traduzca en mejores oportunidades para las y los habitantes de Quintana Roo.

En tanto, Miriam Cortés Franco, presidenta ejecutiva de ACLUVAQ, resaltó la evolución y consolidación de la industria de clubes vacacionales, así como su contribución al desarrollo turístico y económico del estado.

Ana Paty Peralta y Mara Lezama reconocen trayectoria de ACLUVAQ (Cortesía )

ACLUVAQ entrega reconocimientos durante su 40 aniversario en Cancún

Como parte de la celebración, se entregaron reconocimientos a líderes del sector por su trayectoria y contribución a la industria de clubes vacacionales en Quintana Roo.

Entre las personas homenajeadas estuvo Patricia de la Peña Sánchez, quien recibió un reconocimiento por los ocho años que estuvo al frente de la asociación.

El aniversario de ACLUVAQ y la apertura del 13.º Foro de Marketing y Ventas DISRUP reunieron a representantes del sector turístico y autoridades estatales y municipales, en un encuentro dedicado a reconocer la trayectoria de la organización y su participación en el desarrollo de Cancún.