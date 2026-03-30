De acuerdo con las cifras arrojadas por la más reciente revisión del Instituto Nacional Electoral (INE), el Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México, liderado por José Alberto Couttolenc Buentello, se posicionó como una de las fuerzas políticas con mejores prácticas en materia de transparencia.

INE reporta bajas observaciones al PVEM en el Estado de México

Los resultados del informe anual del 2024, el Partido Verde en el Edomex registró únicamente 1,126.22 pesos, cifra que se ubica por debajo del promedio de otras fuerzas políticas, quienes acumulan sanciones de un total de más 11.2 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, en las campañas del 2023-2024, el PVEM se posicionó como uno de los partidos con menores observaciones en la fiscalización.

Con estos resultados, el PVEM se coloca como un referente en el manejo de recursos y en la rendición de cuentas, reafirmando su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Asimismo, el Partido Verde se compromete a manejar los recursos con transparencia y legalidad, teniendo una política cercana, responsable y que dé resultados tangibles como pilares fundamentales.