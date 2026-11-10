Bernardino Gómez Ávila, exalto mando de la Secretaría de Seguridad Pública de Uruapan, fue prófugo hasta el día de su muerte. Fue asesinado el 10 de noviembre de 2026.

El ataque se produjo en la colonia Primo Tapia Poniente, entre las calles Femeniles y Rafael Carrillo.

Individuos armados interceptaron al exfuncionario cuando este se disponía a abrir su local comercial. Los agresores dispararon en múltiples ocasiones y posteriormente huyeron.

¿Quién fue Bernardino Gómez Ávila? Excomisario regional de Seguridad Pública en Uruapan

Bernardino Gómez Ávila, también conocido como ‘El comandante Berna’, se desempeñó en distintos cargos dentro de corporaciones de seguridad pública de Michoacán.

Bernardino Gómez Ávila (Foro de periodismo ciudadano / Facebook)

En 2016, año en que encabezó la Policía de Ecuandureo, enfrentó señalamientos por su presunta participación en la privación de libertad de seis personas.

Fue detenido y puesto a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Posteriormente, recuperó su libertad.

El 26 de mayo de 2017, sobrevivió a un ataque armado que se desarrolló sobre la autopista Siglo XXI.

En 2024, la Fiscalía General del Estado mantenía una cédula de búsqueda en su contra, identificada con el número 10/2024, por el delito de secuestro agravado.

Se ofreció una recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera localizarlo.

¿Qué edad tenía Bernardino Gómez Ávila?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Bernardino Gómez Ávila y, por tanto, su edad.

¿Quién fue la esposa de Bernardino Gómez Ávila?

No hay información pública sobre la vida personal de Bernardino Gómez Ávila, por lo que se desconoce esta información.

¿Qué signo zodiacal era Bernardino Gómez Ávila?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Bernardino Gómez Ávila y, por tanto, su signo zodiacal.

Bernardino Gómez Ávila (Noticias México / Facebook)

¿Cuántos hijos tuvo Bernardino Gómez Ávila?

Bernardino Gómez Ávila tuvo dos hijos:

Oswaldo Aldair Gómez Martínez

Jordan Bernardo Gómez Martínez

¿Qué estudió Bernardino Gómez Ávila?

Se desconoce el grado de estudios de Bernardino Gómez Ávila.

¿En qué trabajó Bernardino Gómez Ávila?

Bernardino Gómez Ávila se desempeñó como: