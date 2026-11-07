Te contamos quién fue Jay Rockefeller, exsenador y exgobernador demócrata de los Estados Unidos.

La carrera de Jay Rockefeller se distinguió por luchar contra la pobreza en Virginia Occidental e impulsar legislación en favor de familias trabajadoras.

¿Quién fue Jay Rockefeller?

John Davison “Jay” Rockefeller IV fue un político prominente de los Estados Unidos.

Bisnieto del magnate del magnate petrolero John D. Rockefeller, Jay Rockefeller rompió la tradición familiar republicana y fue parte del partido demócrata.

Jay Rockefeller (Especial)

¿Cuántos años tenía Jay Rockefeller?

El político Jay Rockefeller tenía 89 años al momento de su muerte reportada el 6 de noviembre 2026. Nació el 18 de junio de 1937 en Nueva York.

¿Quién era la esposa de Jay Rockefeller?

Jay Rockefeller se casó con Sharon Percy Rockefeller. La pareja contrajo matrimonio en 1967.

Jay Rockefeller (WVU Foundation)

¿Qué signo zodiacal era Jay Rockefeller?

Por su fecha de nacimiento, Jay Rockefeller pertenecía al signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tuvo Jay Rockefeller?

Jay Rockefeller tuvo 4 hijos, producto de su matrimonio con Sharon Percy:

John Davison Rockefeller V

Valerie Rockefeller

Charles P. Rockefeller

Justin Aldrich Rockefeller

Jay Rockefeller (Especial)

¿Qué estudió Jay Rockefeller?

Se sabe que Jay Rockefeller se graduó de la Universidad de Harvard en 1961, obtuvo el título en Asunto y Lengua del Japón y el Lejano Oriente.

¿En qué trabajó Jay Rockefeller?

La carrera profesional de Jay Rockefeller comenzó en 1961 como miembro del Consejo Nacional Asesor del Cuerpo de Paz, posteriormente sería asistente especial del director de esa institución.

Jay Rockefeller también se desempeñó en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el área de asuntos del Lejano Oriente.

En 1966 sería miembro de la Cámara de Delegados de Virginia Occidental. Para 1968, asumiría el cargo de Secretario de Estado.

Hacia 1976 se convirtió en gobernador de Virginia Occidental. Fue reelegido para ese puesto en un segundo mandato en 1980.

El político demócrata obtuvo también el cargo de senador de Virginia Occidental, que ocuparía hasta 2014 cuando declinó un sexto mandato.

Para 1997 impulsó la creación del Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), cuya cobertura se extendió a millones de niños de familias de bajos recursos.

Dentro de su carrera política presidió el Comité de Inteligencia del Senado apoyando la invasión estadounidense de Irak.

No obstante, se convertiría en un crítico de la gestión de la guerra realizada por el presidente George W. Bush. También respaldó el Obamacare del 2010.