El nombre de Miriam Cano, la presidenta municipal de San Quintín, se volvió tendencia en las últimas horas luego de que la edil llamara “perros” a sus críticos en redes sociales.

La situación comenzó cuando un usuario comentó la palabra “ratas” en una publicación de Miriam Cano en Facebook, en la que aparecía la presidenta municipal junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

El hecho ha generado diversas reacciones en torno a la presidenta municipal de San Quintín, principalmente porque Miriam Cano pertenece a la llamada Cuarta Transformación por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Alcaldesa Miriam Cano llama “perros” a quienes la criticaron como “rata”

¿Quién es Miriam Cano?

Miriam Cano se desempeña actualmente como presidenta municipal de San Quintín, cargo que ocupa tras haber resultado electa en las elecciones del 2 de junio de 2024.

Originaria del Valle de San Quintín e hija de padres profesionistas, la ahora presidenta municipal Miriam Cano es licenciada en Informática, egresada del Instituto Tecnológico de Tijuana.

A lo largo de su carrera, Miriam Cano ha ejercicio múltiples funciones, entre las que se incluyen:

Docente

Comunicadora de radio, televisión y medios impresos

Activista y gestora social

Miriam Cano es cercana a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, para quien trabajó como titular de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género del Estado en el periodo 2021-2024.

¿Cuántos años tiene Miriam Cano?

Miriam Cano tiene 54 años en el presente 2025.

¿Cuál es el signo zodiacal de Miriam Cano?

Debido a que Miriam Cano nació el 30 de enero, el signo zodiacal que le corresponde a la presidenta municipal de San Quintín es el de Acuario.

Alcaldesa Miriam Cano llama “perros” a quienes la criticaron como “rata” (redes Sociales)

¿Quiénes son los hijos de Miriam Cano?

Miriam Cano es madre de la deportista Miriam Elizabeth Macip Cano, de 33 años de edad, a quien la presidenta municipal ha descrito como una de sus mayores fuentes de apoyo.

También es madre de Erick y Salvador Macip Cano, este último también sería un deportista instruido en lucha.

¿Quién es el esposo de Miriam Cano?

Miriam Cano ha mantenido su vida sentimental lejos del ojo público, por lo que no se conoce quién es su esposo.

Miriam Cano llama “perros” a quienes la criticaron como “rata” (Redes Sociales)

¿Qué estudió Miriam Cano?

Miriam Cano es licenciada en Informática, egresada del Instituto Tecnológico de Tijuana.

¿En qué ha trabajado Miriam Cano?

Miriam Cano se ha desempeñado en diferentes cargos de la esfera pública, pues fue diputada local siendo representante del Distrito XVII de Baja California en la XXIII Legislatura.

Además, se desempeñó como:

Secretaria de Inclusión Social e Igualdad de Género de Baja California.

Co-conductora del programa de televisión “La Tribuna de Ensenada”

Co-conductora del programa de radio de análisis político y social “Informe 24″

Promotora de la Soberanía Nacional morena en San Quintín

Comisionada de organización del Distrito 17

La alcaldesa Miriam Cano también trabajó como docente en el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio 156 Tijuana, así como docente de bachilleres.

Alcaldesa Miriam Cano se justificó por llamar “perros” a quienes la criticaron como “rata”

Luego de la polémica en redes sociales, Miriam Cano se justificó diciendo que llamó “perros” a sus críticos porque “a toda acción hay una reacción”, refiriéndose a los comentarios que la tildan de rata.

Miriam Cano mencionó que ella no suele responder a quienes la critican, pero que en este caso devolvió el insulto porque en la publicación aparecía la gobernadora Marina del Pilar.

“Yo no contesto cuando dicen algo en contra mía, pero cuando lo dicen en contra de la doctora Claudia (Sheinbaum) o lo dicen en contra de la gobernadora, pues obviamente que hay una reacción” Miriam Cano

A su justificación, Miriam Cano añadió que ella no llamó “perro” a la persona que las había criticado, pues señaló que sólo dijo una generalidad como pudo haber dicho “leones”, “gatos” o “lombrices”.

Su reacción la ha convertido en motivo de críticas y señalamientos, pues algunos consideran que no debería confrontar a ciudadanos si ocupa un cargo público.