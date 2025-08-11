Al parecer Martha Alejandra Camacho Sánchez, titular del DIF del municipio de Campeche, no solo comparte las ideas políticas de Movimiento Ciudadano sino el gusto por el “trago” como alguno de sus dirigentes.

En esta ocasión la funcionaria del municipal fue noticia no por pasársela bien con una copita para ambientar, como lo ha hecho Jorge Álvarez Máynez en algún concierto, sino por una situación negativa.

Martha Alejandra Camacho Sánchez atropelló a un motociclista por manejar presuntamente en estado de ebriedad y fue detenida. El joven fue llevado a un hospital privado donde es atendido.

Ante este personaje que presuntamente el alcohol la metió en problemas, te comentamos lo que sabemos de Martha Alejandra Camacho Sánchez, como:

¿Quién es Martha Alejandra Camacho Sánchez?

¿Qué edad tiene Martha Alejandra Camacho Sánchez?

¿Quién es el esposo de Martha Alejandra Camacho Sánchez?

¿Qué signo zodiacal es Martha Alejandra Camacho Sánchez?

¿Cuántos hijos tiene Martha Alejandra Camacho Sánchez?

¿Qué estudió Martha Alejandra Camacho Sánchez?

¿En qué ha trabajado Martha Alejandra Camacho Sánchez?

¿Quién es Martha Alejandra Camacho Sánchez? (IG. marthalejandrac)

¿Quién es Martha Alejandra Camacho Sánchez?

Martha Alejandra Camacho Sánchez es la actual presidenta del DIF del municipio de Campeche, que gobierna Biby Karen Ravelo de la Torre, de Movimiento Ciudadano.

La funcionaria ha trabajado en las dos administraciones de Biby Karen Ravelo de la Torre, primero como regidora y después como directora del DIF y entre ambas administraciones fue presidenta municipal suplente.

¿Qué edad tiene Martha Alejandra Camacho Sánchez?

Al momento se desconoce la edad exacta de Martha Alejandra Camacho Sánchez.

¿Quién es el esposo de Martha Alejandra Camacho Sánchez?

No se conoce si Martha Alejandra Camacho Sánchez tiene esposo o pareja pues en sus redes sociales generalmente publica sobre su trabajo en el DIF.

¿Qué signo zodiacal es Martha Alejandra Camacho Sánchez?

Se desconoce ese dato de su vida personal.

¿Cuántos hijos tiene Martha Alejandra Camacho Sánchez?

No se conoce si Martha Alejandra Camacho Sánchez tiene hijos pero en redes sociales ha dejado claro que es pet lover y ha aparecido fotografiada con varios lomitos.

¿Quién es Martha Alejandra Camacho Sánchez? (IG: @marthalejandrac )

¿Qué estudió Martha Alejandra Camacho Sánchez?

Martha Alejandra Camacho Sánchez es Licenciada en Turismo y Maestra en Administración.

¿En qué ha trabajado Martha Alejandra Camacho Sánchez?

Martha Alejandra Camacho Sánchez es la actual presidenta del DIF del municipio de Campeche.

Ha sido regidora del ayuntamiento de Campeche de 2021 a 2024, en ambas gobernadas por Biby Karen Ravelo de la Torre de Movimiento Ciudadano.

Además, trabajó en el sector privado en la Cámara Nacional de Comercios y Turismo de Campeche como coordinadora administrativa de 2015 a 2017. Durante 2015 fue gerente general en RCP Franquicias.

Martha Alejandra Camacho Sánchez atropella a motociclista por ir en estado de ebriedad

Martha Alejandra Camacho Sánchez es noticia debido a que la funcionaria atropelló a un joven motociclista.

Los hechos habrían ocurrido la madrugada de este domingo 10 de agosto cuando intentaba ganarle el paso.

El joven fue llevado a un hospital privado con lesiones en las piernas. La mujer fue detenida y trasladad al Juzgado cívico a fin de deslindar responsabilidades.