Luis Humberto Fernández es el presidente de la Comisión de Protección Civil y Desastres Naturales de la Cámara de Diputados, quién es acusado de repartir despensas con su nombre en Querétaro tras la emergencia por las lluvias.

De acuerdo con reportes del periodista de investigación, Gildo Garza, en entrevista con Azucena Uresti por Radio Fórmula, el funcionario entregó del 18 al 20 de octubre en comunidades de la Sierra de Querétaro para entregar cajas de despensa con una estampa que promovía su imagen.

“Del 18 al 20 de octubre Fernández recorrió comunidades como Jalpan de Serra, Landa de Matamoros entregando despensas con su rostro impreso" Gildo Garza, periodista de investigación

Pero el diputado local de Querétaro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no iba solo, ya que lo acompañaron otros funcionarios del mismo partido y autoridades municipales.

Diputado Luis Humberto Fernández comparte que repartió despensas con su nombre en Querétaro

Pero fue el mismo diputado Luis Humberto Fernández, quién compartió en sus redes sociales cómo repartió estas cajas con despensas que tenían su nombre, rostro y colores del partido Morena, señalan.

Además aunque ya no de manera personal, las despensas del diputado de Morena en Querétaro seguían llegando a las comunidades de la Sierra Gorda que fueron afectadas como:

Jalpa de Serra

Landa de Matamoros

Huazmazontla

El Refugio

El Llano

Huaxquilico

Como se puede ver en las imágenes compartidas por el mismo diputado las cajas con despensa aún tenían una estampa con su imagen personal.

Acusan a Luis Humberto Fernández de repartir despensas con su nombre en Querétaro (Luis Humberto Fernández en Instagram)

Por lo anterior acusan al diputado de Morena de adelantarse y promocionar su imagen antes de los tiempos electorales permitidos.

Aunque señalan que el reparto de despensas para emergencias como las causadas por las fuertes lluvias en Querétaro no es un acto ilegal, el hecho de que tengan su rostro implicaría su promoción personal o política.

Mismos actos por los que otros legisladores de Morena han sido señalados en otras ocasiones al brindar apoyo a la población pero con impresiones y/o fotografías de su persona.