Leonardo Montañez Castro es un abogado y politólogo mexicano, militante del Partido Acción Nacional (PAN), que actualmente encabeza el Ayuntamiento de Aguascalientes por segunda ocasión consecutiva para el periodo 2024-2027.

En su Primer Informe de Gobierno de este segundo mandato, resaltó hitos como la modernización de la infraestructura hidráulica bajo el modelo MIAA, la ampliación de los servicios de salud mental y la puesta en marcha de nuevas sub-bases de protección civil.

¿Quién es Leonardo Montañez?

Leonardo Montañez tiene una amplia trayectoria forjada en el territorio y la administración municipal. Ha ocupado cargos estratégicos como Secretario del Ayuntamiento y Secretario de Desarrollo Social, lo que le otorgó un conocimiento profundo de las necesidades operativas de la capital.

Se le reconoce por ser un alcalde de “tierra”, con una narrativa centrada en la eficiencia de servicios y el fortalecimiento del tejido social a través de programas como “Pa Dominguear” y “En Aguascalientes, Estamos con Ellas”.

Perfil de "Leo" Montañez: El camino del panista al frente de la capital. (@LeoMontanezAgs/Fb )

¿Qué edad tiene Leonardo Montañez?

Leonardo Montañez tiene 47 años, nació el 20 de noviembre de 1978.

¿Leonardo Montañez tiene pareja?

Leonardo Montañez se encuentra casado con Maribel Barrón Soto, quien lo acompaña en su vida pública y familiar.

¿Qué signo zodiacal es Leonardo Montañez?

Al haber nacido el 20 de noviembre, Leonardo Montañez es Escorpión. Este signo se asocia con la determinación, la reserva y la intensidad en el cumplimiento de objetivos.

¿Leonardo Montañez tiene hijos?

Leonardo Montañez es padre de dos hijos. La figura de su familia es un pilar central en su comunicación política, utilizándolos frecuentemente como referencia de su compromiso por construir un “Aguascalientes más seguro y solidario” para las próximas generaciones.

¿Qué estudió Leonardo Montañez?

Leonardo Montañez cuenta con una doble formación académica en el área social y jurídica:

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

Licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores del Estado de Aguascalientes (CESEA).

¿En qué ha trabajado Leonardo Montañez?

Leonardo Montañez ha ascendido dentro de la política de Aguascalientes, consolidándose como uno de los perfiles más visibles del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad.