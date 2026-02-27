Directivos de los grupos inmobiliarios Grupo Plusvalterra y Grupo Pabeluma anunciaron una inversión superior a los 3 mil 100 millones de pesos, frente a la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, para el desarrollo del proyecto “Distrito Gómez Morín”, que contempla la creación de mil 100 empleos en la capital del estado.

El complejo se construirá en el nororiente de la ciudad de Aguascalientes y abarcará tres condominios residenciales, dos hospitales privados, una plaza comercial, un hotel y una estación de servicio, como parte de una estrategia para fortalecer el crecimiento urbano y económico de la entidad.

Tere Jiménez respalda inversión de 3 mil 100 mdp en Aguascalientes

Durante el encuentro realizado en Palacio de Gobierno, la mandataria estatal agradeció a las y los inversionistas por mantener su confianza en Aguascalientes y reiteró el compromiso de su administración para garantizar condiciones de seguridad y certeza a quienes apuestan por el desarrollo local.

“Gracias por seguir confiando en Aguascalientes y por aportar al desarrollo de nuestro estado; tengan por seguro que, desde el Gobierno del Estado, seguiremos trabajando sin pausa para garantizar un entorno seguro y propicio para quienes deciden invertir en la entidad; en mí tienen a una aliada y cuenten conmigo para lo que necesiten” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

El proyecto Distrito Gómez Morín contempla viviendas, hospitales y un hotel (cortesía)

Por su parte, Christian Alberto Aldana Ramírez, director general de Grupo Plusvalterra, explicó que el proyecto se desarrollará sobre una superficie de 22 hectáreas y que ya presenta avances significativos, con la construcción de dos de los tres fraccionamientos previstos.

En conjunto, estas áreas residenciales sumarán 480 viviendas de tipo residencial. Además, el plan maestro incluye un centro comercial con 130 locales, dos hospitales que integrarán 600 consultorios, un hotel con 100 habitaciones y una gasolinera.

El proyecto Distrito Gómez Morín contempla viviendas, hospitales y un hotel (cortesía)

El directivo detalló que “Distrito Gómez Morín” se ubicará en las inmediaciones de la Avenida Gómez Morín y que el tiempo estimado para concluir el desarrollo es de aproximadamente cuatro años. Subrayó que se trata de una inversión impulsada por empresarios locales con el objetivo de dinamizar los sectores de vivienda, comercio y servicios.

A la reunión también asistieron el diputado Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del Congreso del Estado; Jorge Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología; así como socios y directivos de ambas firmas inmobiliarias.

El proyecto Distrito Gómez Morín contempla viviendas, hospitales y un hotel (cortesía)

Con este anuncio, el Gobierno de Aguascalientes refrenda su apuesta por atraer inversión privada y consolidar proyectos estratégicos que impulsen la generación de empleo y el crecimiento económico en la entidad.