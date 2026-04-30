José Guillermo Ramírez Jiménez es un político nayarita y maestro en ciencias administrativas, actual presidente municipal de Ixtlán del Río, Nayarit para el periodo 2024-2027.

¿Quién es José Guillermo Ramírez Jiménez?

José Guillermo Ramírez Jiménez es el presidente municipal de Ixtlán del Río para el periodo 2024-2027. Fue electo por el Partido del Trabajo y cuenta con formación en ciencias administrativas.

Antes de su cargo público, desarrolló su trayectoria principalmente en el sector privado, lo que define su perfil como administrador y profesionista.

José Guillermo Ramírez Jiménez: Alcalde de Ixtlán del Río. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene José Guillermo Ramírez Jiménez?

De acuerdo con sus registros como aspirante a candidatura municipal, José Guillermo Ramírez Jiménez tiene alrededor de 49 años.

¿José Guillermo Ramírez Jiménez tiene pareja?

La información disponible se centra en su trayectoria política, sin detallar aspectos de su vida personal o estado civil.

¿Qué signo zodiacal es José Guillermo Ramírez Jiménez?

Al no contar con su fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿José Guillermo Ramírez Jiménez tiene hijos?

No hay información pública que confirme si tiene hijos, por lo que este aspecto se mantiene en el ámbito privado.

¿Qué estudió José Guillermo Ramírez Jiménez?

José Guillermo Ramírez Jiménez es Maestro en Ciencias Administrativas, con una sólida trayectoria de formación en el ámbito de la gestión y administración.

¿En qué ha trabajado José Guillermo Ramírez Jiménez?

José Guillermo Ramírez Jiménez ha desarrollado su carrera en el sector privado y actualmente en la administración pública municipal.