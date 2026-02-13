José Eduardo Rovirosa, expresidente municipal de Macuspana, Tabasco, quien pasó 3 años preso por el delito de peculado, reapareció en redes para presumir su aplicación de bótox y futura candidatura.
"Ahora que vaya a las comunidades (en Macuspana) van a ver a este muñeco"José Eduardo Rovirosa por aplicación de botox
La intención de José Eduardo Rovirosa, también conocido como ‘Cuco’ Rovirosa’, sería buscar nuevamente la alcaldía de Macuspana, la cual gobernó de 1977 a 1979, antes de ser gobernador de Tabasco en 1995.
Aunque José Eduardo Rovirosa no ha confirmado el partido con el que buscará la gubernatura, líderes de Morena en Tabasco han señalado que no descartan su incorporación al partido si el expriista decide afiliarse.
José Eduardo Rovirosa va por alcaldía de Macuspana tras libertad condicional
En un video de casi un minuto, José Eduardo Rovirosa confirmó sus aspiraciones políticas al mismo tiempo que se aplicaba bótox, para, según dijo, “verse como muñeco” en las comunidades que visitará.
Recién el 30 de mayo de 2025, José Eduardo Rovirosa obtuvo su libertad condicional tras pasar más de tres años preso por el delito de peculado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Macuspana.
A José Eduardo Rovirosa se le acusó de realizar un pago irregular en el 2018 por un millón 800 mil pesos para la compra de válvulas de compuertas; sin embargo, el pago sí se realizó mientras que el servicio quedó inconcluso.
¿José Eduardo Rovirosa se filiará a Morena?
Tras su liberación por el delito de peculado, el dirigente de Morena en Tabasco, Jesús Selván, dijo que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena no se cierra a incluir en sus filas a José Eduardo Rovirosa.
No obstante, señaló que en caso de presentarse la afiliación de José Eduardo ‘Cuco’ Rovirosa al partido, su aceptación dependerá de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones Nacional.