Jonathan Macedo Ramírez es un Mayor de Infantería que se desempeña como director de la Policía Municipal Preventiva de Culiacán, Sinaloa. Llegó al cargo en julio de 2025, en sustitución de Eliab Zataráin Romero, como parte de una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

¿Quién es Jonathan Macedo Ramírez ?

Jonathan Macedo Ramírez es un integrante del ámbito militar que asumió la dirección de la Policía Municipal Preventiva de Culiacán en julio de 2025.

El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil confirmó su nombramiento el 9 de julio de 2025, después de que el coronel Alejandro Bravo Martínez asumiera la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Macedo Ramírez sustituyó a Eliab Zataráin Romero.

Antes de asumir la dirección de la Policía Municipal, Macedo Ramírez se desempeñó como jefe de la Sección de Información, Instrucción y Operaciones del 89 Batallón de Infantería, con sede en Los Mochis, Sinaloa.

Actualmente, el director aparece en el directorio oficial del Ayuntamiento de Culiacán como titular de la Dirección de la Unidad de Policía Municipal Preventiva.

¿Qué edad tiene Jonathan Macedo Ramírez?

No existe información pública que permita confirmar la fecha de nacimiento o edad de Jonathan Macedo Ramírez.

¿Jonathan Macedo Ramírez tiene hijos?

El Mayor de Infantería mantiene su vida personal fuera del ámbito público, por lo que se desconoce acerca de su familia.

¿Qué estudios tiene Jonathan Macedo Ramírez?

Jonathan Macedo Ramírez, no ha proporcionado información suficiente sobre sus estudios académicos, lo único confirmado es formación dentro del ámbito militar, ya que cuenta con el grado de Mayor de Infantería y desarrolló funciones operativas en el Ejército Mexicano antes de incorporarse a la estructura de seguridad municipal de Culiacán.

¿En qué ha trabajado Jonathan Macedo Ramírez?

Entre los cargos que Jonathan Macedo Ramírez ha desempeñado son :

Antes de julio de 2025: Jefe de la Sección de Información, Instrucción y Operaciones del 89 Batallón de Infantería , con sede en Los Mochis, Sinaloa.

Jefe de la , con sede en Los Mochis, Sinaloa. Julio de 2025-presente: Director de la Unidad de Policía Municipal Preventiva de Culiacán.

Desde su llegada a la corporación municipal, Jonathan Macedo Ramírez ha encabezado operativos de seguridad preventiva y ha señalado que la Policía Municipal trabaja de manera coordinada con corporaciones estatales y federales.