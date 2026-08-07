Humberto Zerón Martínez presentó su renuncia al cargo de subsecretario de Seguridad en Sinaloa, por lo que se reincorporará a las filas de la Secretaría de la Defensa.

La salida de Humberto Zerón Martínez fue confirmada este jueves 6 de agosto por la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, que agradeció su compromiso y profesionalismo con el estado.

¿Quién es Humberto Zerón Martínez?

Con rango de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Humberto Zerón Martínez asumió el cargo de subsecretario de Seguridad en Sinaloa el 31 de diciembre de 2024.

Fuentes extraoficiales afirman que Humberto Zerón Martínez deja el cargo en la Subsecretaría de Seguridad en Sinaloa por motivos personales.

¿Quién es Humberto Zerón Martínez? Exsubsecretario de Seguridad en Sinaloa (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Humberto Zerón Martínez?

La edad de Humberto Zerón Martínez no es de carácter público.

¿Qué signo zodiacal es Humberto Zerón Martínez?

Dado que la fecha de nacimiento de Humberto Zerón Martínez es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Humberto Zerón Martínez está casado?

El entorno familiar y vida privada de Humberto Zerón Martínez permanecen bajo estricta reserva por su condición y trayectoria militar.

¿Humberto Zerón Martínez tiene hijos?

Se desconoce si Humberto Zerón Martínez tiene hijos.

¿Qué estudió Humberto Zerón Martínez?

Humberto Zerón Martínez posee una sólida preparación profesional orientada a la estrategia y la gestión pública:

Maestría en Seguridad Nacional

Maestría en Administración Pública

Diversos cursos de especialización y diplomados en estrategia militar y seguridad pública

¿Quién es Humberto Zerón Martínez? Exsubsecretario de Seguridad en Sinaloa (Redes sociales)

¿Cuál es la trayectoria de Humberto Zerón Martínez?

La carrera de Humberto Zerón Martínez ha estado ligada principalmente al Ejército Mexicano y a tareas de seguridad pública: