Irma Moreno Mendoza, alcaldesa de Michoacán, fue atacada a balazos este 18 de septiembre de 2025 cuando regresaba de un evento en Apatzingán.

Medios locales informan que sujetos armados dispararon contra Irma Moreno Mendoza cuando circulaba junto a otras personas en una camioneta, sobre la carretera Apatzingán-Buenavista.

Pese al ataque, la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) precisó en sus redes sociales que no se reportan personas lesionadas ni heridas.

Irma Moreno Mendoza fue atacada a balazos tras evento en Apatzingán (Michelle Rojas / SDPnoticias)

¿Quién es Irma Moreno Mendoza?

Irma Moreno Mendoza es una política mexicana que actualmente se desempeña como presidenta municipal de Buenavista Tomatlán en Michoacán, desde el año 2024.

La alcaldesa asumió este cargo bajo la bandera de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido por el que obtuvo 4 mil 246 votos de un total de 12 mil 979 votos emitidos.

Como alcaldesa de Buenavista, Irma Moreno Mendoza ha encabezado trabajos al interior de la administración municipal, así como:

Supervisión de obras

Entrega de nombramientos

Entrega de programas sociales

Protección civil

¿Cuál es la edad de Irma Moreno Mendoza?

De acuerdo con la página “Saber Votar”, la alcaldesa Irma Moreno Mendoza actualmente tiene 45 años.

¿Irma Moreno Mendoza tiene esposo?

Irma Moreno Mendoza mantiene su vida privada lejos del ojo público, motivo por el que se desconoce la identidad de su esposo.

Irma Moreno Mendoza (Via Facebook)

¿Irma Moreno Mendoza tiene hijos?

Aunque se conoce que Irma Moreno Mendoza es madre de familia, no se conoce la identidad de sus hijos.

¿Qué estudios tiene Irma Moreno Mendoza?

Al momento de registrarse como candidata a alcaldesa de Buenavista en Michoacán, Irma Moreno Mendoza no refirió ningún título académico.

¿En qué ha trabajado Irma Moreno Mendoza?

Antes de desempeñarse como alcaldesa de Michoacán, la propia Irma Moreno Mendoza se definía a sí misma como comerciante y ama de casa.

Irma Moreno Mendoza (Especial)

Irma Moreno Mendoza fue atacada a balazos cuando regresaba de un evento en Apatzingán

Según los primeros reportes, el ataque contra Irma Moreno Mendoza ocurrió momentos después de haber acudido a la toma de protesta del General José Luis Bucio Quiroz, nuevo comandante de la 43 Zona Militar de Apatzingán.

Según medios locales, Irma Moreno Mendoza fue atacada a balazos desde un cerro aledaño, a la altura de una caseta de vigilancia que se ubica en la entrada del municipio sobre la carretera Apatzingán-Buenavista.

Por este ataque a balazos, las fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad que incluyó una fuerte movilización del ejército y policía local.

Frente al operativo, un grupo armado disparó desde el mismo cerro (del que fue atacada la alcaldesa) contra un helicóptero artillado de la Secretaría de la Defensa Nacional que sobrevolaba la zona del ataque.