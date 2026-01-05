Gretchen Alyne Atilano Moreno es la presidenta municipal más joven de Tizayuca, Hidalgo, cargo al que llegó tras una trayectoria ligada a la comunicación política y al servicio público.

Antes de asumir la alcaldía, se desempeñó como coordinadora de comunicación en campañas electorales, asesora legislativa y regidora del ayuntamiento.

¿Quién es Gretchen Atilano?

Gretchen Atilano ha respaldado diversas iniciativas de corte social y juvenil durante su administración en Tizayuca.

Entre ellas destacan la creación del Centro de Control y Bienestar Animal, la instalación de un Cabildo Juvenil, programas de tarjetas de descuento para jóvenes, la habilitación de espacios de lactancia materna y la firma de convenios con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable.

En su primer informe de gobierno, resaltó avances relevantes como la construcción del Hospital General de Zona del IMSS, la edificación del CBTIS 293 y la puesta en marcha del Plan General de Mejoramiento Vial, proyectos orientados al desarrollo urbano y social del municipio.

¿Qué edad tiene Gretchen Atilano?

Gretchen Atilano fue electa presidenta municipal de Tizayuca a los 28 años de edad. Nació el 27 de febrero y, aunque no se ha precisado públicamente su año de nacimiento, se estima que en 2026 cumplirá alrededor de 30 años.

¿Gretchen Atilano tiene esposo?

La presidenta municipal mantiene su vida personal en privado, por lo que no ha hecho pública información sobre una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Gretchen Atilano?

Al no estar disponible su fecha completa de nacimiento en fuentes oficiales, no se conoce su signo zodiacal. No obstante, su perfil público se distingue por una personalidad carismática y determinación política.

¿Gretchen Atilano tiene hijos?

Gretchen Atilano no ha revelado información sobre hijos. Sin embargo, ha respaldado políticas públicas relacionadas con la maternidad y el cuidado infantil, como la creación de espacios de lactancia.

¿Qué estudió Gretchen Atilano?

Gretchen Atilano cuenta con una Licenciatura en Ingeniería en Animación y Efectos Visuales por la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo.

Además, cursó un Diplomado en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas en el CIDE, así como un diplomado en Comunicación y Diseño en Campañas Políticas por la UNAM.

¿En qué ha trabajado Gretchen Atilano?

A pesar de su corta edad, Gretchen Alyne Atilano ha desarrollado una trayectoria constante en la administración pública: