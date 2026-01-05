Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atender el caso de un joven que la interceptó durante un evento en Tizayuca, Hidalgo.

El fin de semana un joven identificado como Juan Leonardo Pérez se acercó a la presidenta de México, durante la inauguración del CBTIS 293 de Tizayuca, para pedir el apoyo de Sheinbaum ante amenazas de muerte que recibió por denunciar un caso de agresión sexual de su hijo en una primaria local.

Este hecho fue explicado por la presidenta de México desde su conferencia mañanera del pueblo del lunes 5 de enero, quién pidió el apoyo de Ernestina Godoy, titular de la FGR para atender este caso.

Claudia Sheinbaum pide a la FGR atender el caso del joven que la interceptó en Tizayuca por denuncia de agresión sexual a un menor y amenazas de muerte

Desde su conferencia mañanera del pueblo del lunes 5 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó el apoyo de la FGR para atender el caso de Juan Leonardo Pérez, joven que se le acercó en Tizayuca para pedir ayuda.

“Este chico antes de entrar había denunciado un problema de justicia relacionado con justicia. Muy delicado para él y donde él denunciaba que no se había atendido suficiente el caso. Lo atendí afuera pero en su desesperación también quiso acercarse a volverlo a decir en el micrófono y lo atendió el equipo. De hecho le pedí ayer a la fiscal Ernestina Godoy si pudiera ver este caso en particular para que pueda acercarse a este joven para poderlo apoyar” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Juan Leonardo Pérez, papá del menor que sufrió una agresión sexual por parte del director de la escuela primaria Donaciano Serna Leal de Tizayuca, Hidalgo fue quién se le acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir ayuda de su caso.

En entrevista con el diario Reforma, Juan Leonardo Pérez explicó que decidió pedir la ayuda de la presidenta de México, debido a que la denuncia por agresión sexual a su hijo con autismo grado 2, que no ha sido atendida por las autoridades de Tizayuca, ni del estado de Hidalgo.

De acuerdo con el padre de familia, la carpeta de investigación de su caso fue escondida, primero por funcionarios locales, después estatales para que no fuera atendida por órdenes de otros funcionarios federales.

Además denunció haber sido víctima de amenazas de muerte de parte del funcionario Irám González Pérez, subprocurador de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), así como Marco Antonio Chavarría Perches, MP de Tizayuca, esto después de que el padre de familia tuviera evidencia del ocultamiento de la carpeta de investigación de su caso.