Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, anunció que del 8 al 10 de octubre, se llevará a cabo el Bienal oriGIn 2025, evento que reunirá a más de 600 especialistas de 40 países, entre productores, miembros de asociaciones y representantes de consejos reguladores.

Bienal oriGIn 2025 premiará a Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla detalló que este evento ofrecerá un espacio para debatir los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria de productos con Indicación Geográfica, como el café colombiano, el queso Parmigiano Reggiano de Italia, o la miel de argentina Miraflores.

Alfredo Ramírez presenta la Bienal oriGIn 2025 en Morelia del 8 al 10 de octubre (Cortesía)

Durante los tres días del evento, los participantes analizarán estrategias para proteger legalmente los productos de origen, promover su comercialización y fortalecer la economía local de las comunidades productoras.

Además, por primera vez la Bienal oriGIn 2025 entregará el Premio Michoacano al Producto de Origen, que reconocerá a productores, cooperativas y organizaciones destacadas por su labor en la conservación, promoción y comercialización de bienes con Denominación de Origen, Marca Colectiva o Indicación Geográfica.

Alfredo Ramírez señaló que este evento refuerza la protección de productos y genera un impacto positivo en la economía regional, impulsando empleos, turismo y el reconocimiento internacional de alimentos y artesanías de Michoacán.