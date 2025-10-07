El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que, bajo su administración, Michoacán alcanzó una producción anual superior a 3.8 millones de toneladas de productos agrícolas, consolidándose como referente nacional en el sector agropecuario.

Alfredo Ramírez Bedolla resalta cifras que consolidan a Michoacán como líder agropecuario

El mandatario explicó que la entidad cuenta con 182 mil hectáreas de huertas distribuidas en 66 municipios, destacando Uruapan, Tancítaro, Ario, Peribán y Tacámbaro, donde se produce más de 2 millones de toneladas de aguacate cada año.

Alfredo Ramírez Bedolla anuncia a Michoacán como líder nacional en producción agropecuaria. (Cortesía)

En el caso de la fresa, Michoacán genera 411 mil toneladas anuales, destinadas tanto al consumo nacional como a la exportación.

En el estado también se producen 242 mil toneladas de zarzamora en 9 mil 900 hectáreas y 192 mil toneladas de guayaba, principalmente en la zona oriente, donde se cultivan unas 13 mil hectáreas.

Finalmente, destacó que Michoacán ocupa el tercer lugar nacional en producción de frambuesa y arándano, el cuarto en agave mezcalero y el sexto en mango y plátano, reafirmando su liderazgo en el sector agropecuario.