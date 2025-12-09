Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, fue inhabilitado para cargos públicos por los permisos que otorgó a la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica.

Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, es inhabilitado para cargos públicos por el caso Next Energy

El exgobernador Jaime Bonilla fue inhabilitado para cargos públicos por tres años debido a los permisos que otorgó a la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica.

De acuerdo con el dictamen, Jaime Bonilla no tenía las facultades para otorgar este permiso durante su administración, pues ese tipo de concesiones solo las otorga el gobierno federal, no el estatal.

María Gabriela Monge, titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Baja California, detalló que se trata de una sanción grave, pero que Jaime Bonilla puede impugnar el fallo.

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila confirmó la resolución del TEJA sobre el caso Next Energy y reiteró que Jaime Bonilla está en su derecho de tomar las medidas que considere en su beneficio.