Eugenio Javier Maiz Domene, empresario dueño de Next Energy, fue detenido y puesto bajo prisión preventiva en Aguascalientes por el delito de fraude.

La detención se realizó con la cumplimentación de una orden de aprehensión a principios de diciembre de 2025, en Reynosa, Tamaulipas.

Eugenio Maiz es el hijo del empresario José Maiz García, dueño de los Sultanes de Monterrey y los Rieleros de Aguascalientes.

Eugenio Maiz de Next Energy, fue detenido antes de salir del país; fue enviado al Cereso de Aguascalientes

Eugenio Maiz, dueño de Next Energy fue detenido a principios de diciembre de 2025, por el delito de fraude y puesto bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social para Varones (Cereso) de Aguascalientes.

El empresario fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, cuando iba a viajar hacia Estados Unidos; fue trasladado a un hospital por un supuesto dolor de corazón, por lo que estuvo hospitalizado hasta el 22 de diciembre.

De acuerdo con los informes el empresario es investigado por su presunta relación con un fraude relacionado con el contrato de eficiencia energética firmado en 2019 entre Next Energy y el estado de Aguascalientes.

Por este hecho, se abrió la carpeta 2502/2025, ya que el contrato que comprometía recursos públicos fue modificado en diversas ocasiones, sin que la empresa de Eugenio Maiz cumpliera con el servicio contratado.

Cabe señalar que su detención no se encuentra en la página del Registro Nacional de Detenciones; sin embargo, su detención fue confirmada a medios locales desde la fiscalía del estado.

Next Energy, de Eugenio Maiz, no cumplió su contrato con Aguascalientes

Las acusaciones de fraude contra Eugenio Maiz se relacionan a un contrato por 7 mil 800 millones de pesos a pagar a 30 años; en 2020, se realizó una ampliación con lo que los cargos serían de 20 mil millones de pesos.

en 2024, se aprobó la reestructuración del Programa de Eficiencia Eléctrica para que el plazo del contrato se redujera de 30 a 11 años.

Sin embargo, la compañía no ha cumplido con brindar energía eléctrica al municipio de Aguascalientes.

Asimismo, se acordó que Next Energy debía devolver en un plazo no mayor a 3 años los más de 500 millones de pesos que ya se habían pagado sin que se entregara el servicio.

Eugenio Maiz intentó comprar a policías para dejarlo en libertad, denuncian oficiales

Ya en detención, se abrió una segunda carpeta de investigación, 0079/2026, por los delitos de cohecho y amenazas.

Estos presuntamente cometidos en contra de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Aguascalientes.

Se trata de los oficiales encargados de su traslado del hospital hacia el Cereso; a quienes presuntamente les ofreció medio millón de pesos cada quién para dejarlo libre.

Los oficiales señalaron que les dijo: “soy el dueño de Los Sultanes”, para convencerlos de dejarlo en la calle, mientras circulaban sobre la avenida Adolfo López Mateos.