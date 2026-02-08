El nombre de Claudio Bortoluz Muñoz, ex vicepresidente de Viñedos La Redonda, ubicada en Querétaro, se ha visto envuelto en polémica por las acusaciones de despojo por parte de la misma empresa vitivinícola.

El pasado 8 de diciembre, el Señor Claudio Bortoluz Muñoz, empleado de la organización, fue destituido legalmente de su puesto y notificado de la conclusión de su relación laboral con nuestra organización. Comunicado de Viñedos La Redonda

Según comunicó Viñedos La Redonda, solo siete días después de su despido, Claudio Bortoluz Muñoz se presentó en la empresa en compañía de personas ajenas a la misma y personal armado para tomar el lugar por la fuerza.

¿Quién es Claudio Bortoluz Muñoz?

Claudio Bortoluz Muñoz es un empresario mexicano dedicado al sector vitivinícola, conocido principalmente por su trabajo en Viñedos La Redonda, una de las bodegas más importantes en Querétaro.

Como trabajador de esa empresa, Claudio Bortoluz Muñoz fue responsable de iniciativas como el Festival 100 Vinos Mexicanos, un evento para promover la industria vitivinícola nacional que se celebra en el viñedo queretano.

Claudio Bortoluz Muñoz dedicó casi 30 años a esa empresa, a la cual ingresó desde el año 2000. No obstante, fue despedido en diciembre de 2025 por razones que no fueron dadas a conocer.

¿Cuántos años tiene Claudio Bortoluz Muñoz?

La información profesional de Claudio Bortoluz Muñoz sugiere que el empresario comenzó a trabajar en el ramo empresarial desde 1995, aunque no se conoce su edad.

¿Quién es la esposa de Claudio Bortoluz Muñoz?

Claudio Bortoluz Muñoz mantiene su vida privada lejos del ojo público, por lo que no se saben datos familiares.

¿Qué estudió Claudio Bortoluz Muñoz?

Según su perfil de LinkedIn, Claudio Bortoluz Muñoz estudió una maestría en Negocios Internacionales por la European University.

Asimismo, cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Anáhuac.

¿En que trabajó Claudio Bortoluz Muñoz?

De acuerdo con su perfil profesional, Claudio Bortoluz Muñoz dedicó 26 años al Viñedos La Redonda, cuyo último puesto fue el de vicepresidente al interior de la empresa.

Otros de sus puestos referidos, son:

Director en Ital Constructora (2000)

Marketing Nissan (1998 - 2000)

Entrenador Arrow Electronics (1996 - 1998)

Comerciante de materias primas

Compañía Continental de Granoene. (1995 - 1997)

Viñedos La Redonda inicia acciones legales contra Claudio Bortoluz Muñoz

Claudio Bortoluz Muñoz, empresario del sector vitivinícola, se encuentra involucrado en un conflicto legal con Viñedos La Redonda, empresa en la que ocupó cargos durante casi tres décadas.

En un comunicado, la vinícola informó que Claudio Bortoluz Muñoz fue destituido de su cargo en diciembre de 2025, dando por terminada formalmente su relación con la compañía.

De acuerdo con la versión de Viñedos La Redonda, tras su salida habría ingresado nuevamente a las instalaciones sin autorización, lo que derivó en la interrupción de operaciones del viñedo ubicado en Querétaro.

“Haciendo además uso ilegítimo de equipo, vehículos e infraestructura de la empresa sin consentimiento”

Ante estos hechos, Viñedos La Redonda inició acciones legales, señalando afectaciones a sus actividades productivas y administrativas, mientras el caso permanece bajo revisión de las autoridades queretanas.