Fiscalía de Querétaro arresta a 4 tras operativo en Viñedos La Redonda

La Fiscalía del estado de Querétaro informó el arresto de 4 personas tras un operativo realizado en las instalaciones de Viñedos La Redonda, ubicadas en el municipio de Ezequiel Montes.

Esto luego de que Viñedos La Redonda denunciara ante la Fiscalía de Querétaro que fue despojada de sus instalaciones por presuntos extrabajadores que tomaron control del lugar.

Operativo en Querétaro deja 4 detenidos en Viñedos La Redonda; son señalados por despojo y robo

El martes 10 de febrero, la Fiscalía de Querétaro dio a conocer la detención de tres hombres y una mujer, quienes fueron arrestados durante un cateo ejecutado para restituir las instalaciones del Viñedo La Redonda.

El despliegue tuvo lugar en el predio ubicado sobre la carretera federal 120, en el tramo San Juan–Xilitla, en cumplimiento de una orden judicial vinculada a una carpeta de investigación por los delitos de despojo y robo.

De acuerdo con las autoridades, la acción se llevó a cabo como parte del Operativo Sinergia, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a la unidad de la Fiscalía en San Juan del Río, donde se determinará su situación jurídica por los señalamientos en su contra.

La Fiscalía de Querétaro manifestó que durante el operativo en Viñedos La Redonda se aseguró un arma de fuego que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se utilizó para desalojar a los encargados del lugar.

Asimismo, se localizaron dinero en efectivo y diversos documentos que serán integrados como elementos probatorios a las investigaciones que ya se llevan a cabo.