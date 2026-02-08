Viñedos La Redonda, famosa empresa vitivinícola mexicana ubicada en Ezequiel Montes, Querétaro, denunció que fue despojada de sus instalaciones luego de que un grupo armado tomara control del lugar.

Según se explica en un comunicado, el vicepresidente de Viñedos La Redonda, identificado como Claudio Bortoluz Muñoz, fue destituido legalmente de su puesto desde el 8 de diciembre 2025.

Sin embargo, solo siete días después, el mismo empleado ingresó por la fuerza a Viñedos La Redonda con personas ajenas a la empresa y personal armado , tomando el control de las instalaciones desde entonces.

Viñedos La Redonda denuncia uso ilegal de sus instalaciones

Viñedos La Redonda también acusó públicamente a Claudio Bortoluz Muñoz de impedir el acceso a las instalaciones, interrumpiendo la continuidad operativa del complejo, la fábrica, las bodegas y el restaurante.

Viñedos La Redonda

No conforme con ello, la empresa denuncia que los ocupantes han hecho un uso ilegítimo de equipo, vehículos e infraestructura sin el consentimiento de la empresa.

“Haciendo además uso ilegítimo de equipo, vehículos e infraestructura de la empresa sin consentimiento” Viñedos La Redonda

En el mismo comunicado, Viñedos La Redonda lamenta que las instalaciones hayan sufrido incendios, lo que pone en riesgo el ingreso de más 300 familias queretanas que dependen directamente de esta empresa.

Viñedos La Redonda inicia acciones legales contra Claudio Bortoluz Muñoz

Por estos hechos, Viñedos La Redonda aseguró que ya procedió legalmente contra Claudio Bortoluz Muñoz para resolver el conflicto y que el gobierno del estado de Querétaro está enterado de la situación.

“Confiamos en el expedito y justo actuar de las autoridades para normalizar las operaciones lo antes posible”, dijo la empresa, misma que cuenta con más de 50 años de trayectoria.