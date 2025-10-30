Hoy 29 de octubre de 2025, se informó que la diputada de Morena, Anabet Franco, sufrió el robo de su camioneta en el estado de Michoacán.

De acuerdo con los reportes, los hechos tuvieron lugar en el estacionamiento de una gasolinera ubicada a orillas de la carretera Morelia-Pátzcuaro, cerca de la localidad de Tiripetío.

Se dio a conocer que la Fiscalía de Michoacán, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), ya investigan los hechos, pues además se reportó que los criminales despojaron de su armamento al equipo de escoltas de la diputada Anabet Franco.

Roban camioneta a Anabet Franco, diputada de Morena en Michoacán

Este día se reveló que la diputada Anabet Franco sufrió en Michoacán el robo con violencia de su camioneta, además de que sus escoltas fueron despojados de sus armas de cargo.

El robo habría ocurrido hace una semana, sin que la FGR diera a conocer la fecha exacta debido a la investigación.

No obstante, se precisó que la situación se habría presentado cuando el equipo de la diputada paró en una gasolinera, momento en el que fueron interceptados por hombres para cometer el delito.

Luego de robar la camioneta, los hombres armados se distribuyeron en otro vehículo en el que viajaban para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.

Hasta el momento, la Fiscalía de Michoacán y la FGR llevan a cabo las investigaciones, con el objetivo de encontrar el vehículo robado, así como saber el destino de las armas registradas.