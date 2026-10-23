Alfonso Cepeda Salas es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y senador de la República por Morena, donde preside la Comisión de Seguridad Social de la Cámara alta.

En octubre de 2026, Cepeda Salas cobró relevancia por su participación en la discusión sobre los cambios a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Como presidente de la Comisión de Seguridad Social, respaldó la propuesta de citar a comparecer al director general del instituto, Zoé Robledo, para que explique los alcances de las modificaciones.

¿Quién es Alfonso Cepeda Salas?

Alfonso Cepeda Salas es un maestro normalista y dirigente sindical mexicano que ha desarrollado su carrera en la docencia y la representación de los trabajadores de la educación.

Además de encabezar el sindicato magisterial, en 2024 asumió una senaduría por Morena para la LXVI Legislatura. Desde el Senado, preside la Comisión de Seguridad Social, encargada de analizar asuntos relacionados con este ámbito, incluidas las disposiciones sobre pensiones y los sistemas de seguridad social.

¿Qué edad tiene Alfonso Cepeda Salas?

Alfonso Cepeda Salas tiene 68 años al 23 de octubre de 2026. Nació el 6 de diciembre de 1957.

¿Alfonso Cepeda Salas tiene pareja?

Alfonso Cepeda Salas mantiene su vida personal fuera del ámbito público, por lo que no se cuenta con información confirmada sobre su situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Alfonso Cepeda Salas?

Alfonso Cepeda Salas es Sagitario, pues nació el 6 de diciembre. Este signo zodiacal pertenece al elemento fuego y se asocia tradicionalmente con el optimismo, la franqueza, la búsqueda de conocimiento y el interés por explorar nuevas experiencias.

¿Alfonso Cepeda Salas tiene hijos?

No se encontró información pública verificable que permita confirmar si Alfonso Cepeda Salas tiene hijos. Las fuentes consultadas sobre su trayectoria sindical y política no ofrecen datos concluyentes sobre este aspecto de su vida familiar.

¿Qué estudió Alfonso Cepeda Salas?

Alfonso Cepeda Salas cuenta con formación académica vinculada a la educación y las letras hispánicas. Estudió en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila y cursó estudios de posgrado en Letras Hispánicas.

Licenciatura: Educación Media Básica, con especialidad en Lengua y Literatura Españolas, en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila.

Maestría: Letras Hispánicas.

Otros posgrados o diplomados: No se identificaron estudios adicionales verificables en las fuentes consultadas.

¿En qué ha trabajado Alfonso Cepeda Salas?

Alfonso Cepeda Salas ha combinado la enseñanza en escuelas públicas con una trayectoria de varias décadas en el sindicalismo magisterial. Antes de llegar a la dirigencia nacional del SNTE, trabajó como docente y ocupó diferentes responsabilidades dentro de la estructura gremial.

Entre los principales cargos y etapas de su trayectoria destacan: