Alejandro Jorge García Gómez es un funcionario público de Aguascalientes que ha tenido distintos cargos en el gobierno del estado, así como esposo de Martha Elba Dávila Pérez, pero ¿qué más se sabe de él?

Te lo contamos con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Alejandro Jorge García Gómez?

Alejandro Jorge García Gómez es un funcionario público de Aguascalientes, apodado “El Chato”, que aparentemente es militante del Partido Acción Nacional (PAN).

El servidor público nació y creció en Aguascalientes, además de que su padre Jorge García Delgadillo fue conocido por ser taurino y exlíder del partido PARM.

Alejandro Jorge García Gómez también tiene una hermana llamada Jazmín García Gómez que es productora.

Sobre su vida personal, se sabe que gusta de ciclismo y es aficionado de los Broncos de Denver.

“El Chato” inició su trayectoria como servidor público desde el 2017 hasta la actualidad.

¿Qué edad tiene Alejandro Jorge García Gómez?

Alejandro Jorge García Gómez tiene 48 años de edad, pues nació el 22 de noviembre de 1977.

Alejandro Jorge García Gómez, director de Monitoreo e Indicadores de Aguascalientes. (Facebook/alejandro.j.gomez.56)

¿Quién es la esposa de Alejandro Jorge García Gómez?

La esposa de Alejandro Jorge García Gómez es Martha Elba Dávila Pérez.

Martha Elba Dávila Pérez con su esposo Alejandro Jorge García Gómez. (Facebook/alejandro.j.gomez.56)

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Jorge García Gómez?

Alejandro Jorge García Gómez es del signo zodiacal de Escorpio, pues nació el 22 de noviembre.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Jorge García Gómez?

Alejandro Jorge García Gómez tiene dos hijos, pero se desconocen sus identidades.

Magistrada Martha Elba Dávila Pérez con su esposo e hijos. (Facebook/alejandro.j.gomez.56)

¿Qué estudió Alejandro Jorge García Gómez?

Alejandro Jorge García Gómez estudió la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario Galilea, asimismo tiene otros grados de estudios como:

Maestría en Gestión Pública

Doctorado en Derecho Fiscal

Diplomado en Gobierno Abierto Participativo

Alejandro Jorge García Gómez, director de Monitoreo e Indicadores de Aguascalientes. (Facebook/alejandro.j.gomez.56)

¿En qué ha trabajado Alejandro Jorge García Gómez?

Alejandro Jorge García Gómez es actualmente director de Monitoreo e Indicadores del gobierno de Aguascalientes. Sin embargo, ha tenido otros cargos como: