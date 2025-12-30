El lunes 29 de diciembre, se confirmó la muerte en Aguascalientes de Juan Pedro Franco, mexicano con obesidad que llegó a pesar casi 600 kilos.

Cabe recordar que Juan Pedro Franco se encontraba en un proceso médico en el que había logrado bajar más de 300 kilos, sin embargo, presentó complicaciones en su salud.

Pero, ¿quién fue Juan Pedro Franco? Te compartimos información como edad, signo zodiacal, familia y más.

¿Quién era Juan Pedro Franco? El mexicano con obesidad que murió en Aguascalientes

Juan Pedro Franco era un mexicano originario de Aguascalientes, conocido por que llegó a pesar casi 600 kilos debido a problemas de tiroides.

Incluso esta situación lo llevó a obtener el récord Guinness como el hombre vivo con más peso en el mundo tras registrar 595 kilos.

¿Qué edad tenía Juan Pedro Franco?

De acuerdo con la información, Juan Pedro Franco tenía 41 años al momento de su muerte.

¿Quién era la esposa de Juan Pedro Franco?

Juan Pedro Franco mantenía su vida personal privada, aunque se señala que no estaba casado.

¿Qué signo zodiacal era Juan Pedro Franco?

Debido a que se desconoce su fecha de nacimiento exacta, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Juan Pedro Franco?

Juan Pedro Franco no tenía hijos.

¿Qué estudió Juan Pedro Franco?

Se desconoce cuál fue el último grado de estudios de Juan Pedro Franco.

¿En qué trabajó Juan Pedro Franco?

Juan Pedro Franco se dedicó a la creación de contenido en redes sociales, en donde compartía mensajes motivacionales mostrando su cambio físico.

En redes alentaba a sus seguidores a luchar por sus objetivos, hechos que le llevaron a recibir mensajes de personas en agradecimiento de todas partes del mundo.

El lunes 29 de diciembre se confirmó la muerte de Juan Pedro Franco a los 41 años, mexicano que llegó a pesar 600 kilos.

El doctor José Antonio Castañeda, quien llevaba el caso clínico de Juan Pedro Franco, detalló que el mexicano murió debido a que presentó una infección renal.

Esta condición le generó complicaciones en su salud, por lo que los últimos días se encontraba hospitalizado.

La familia de Juan Pedro Franco agradeció las muestras de cariño tras darse a conocer su muerte, debido a que era un hombre muy querido en redes sociales y en su lugar de origen.