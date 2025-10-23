De acuerdo con la información publicada por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) del INEGI, Querétaro escaló ocho posiciones en la percepción de seguridad.

Querétaro incrementa percepción de seguridad

Los resultados se dan gracias a las estrategias del presidente municipal, Felifer Macías, pues Querétaro pasó en el ranking nacional del lugar 25 al 17 en el tercer trimestre del 2025.

El gobierno de Querétaro trabaja en estrategias para mantener la seguridad (Cortesía)

Asimismo, se detalló que la percepción aumentó más del 55%, colocando a la entidad en la posición 17 de 91 ciudades metropolitanas que fueron evaluadas de julio a septiembre, aumentando 1.1% en comparación con el segundo trimestre.

Además, Querétaro se posiciona entre las cinco ciudades mejor calificadas en percepción de seguridad, pasando de la séptima a la quinta posición.

Felifer Macías en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, trabaja con rumbo y en coordinación con los tres órdenes de gobierno para mantener la tranquilidad y el orden de la entidad.