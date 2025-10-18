El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, acompañó al gobernador del estado, Mauricio Kuri González, y a la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso en el conservatorio “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con una Mirada Violeta”, realizado en el Teatro de la República.

Durante su intervención, Felifer Macías destacó que Querétaro ha sido cuna de libertad, recordando que en ese mismo recinto se firmó la Constitución de 1917. Subrayó que hoy el compromiso es crear e innovar políticas públicas que contribuyan a erradicar la violencia de género.

Felifer Macías reconoce logros en favor del empoderamiento de las mujeres

El alcalde recordó que desde el inicio de su administración se han implementado acciones concretas para el empoderamiento de las mujeres, con el fin de lograr su independencia económica y eliminar toda forma de violencia.

Entre las estrategias destacan el Centro de Empoderamiento, las Jornadas de Libertad Financiera, la Universidad de las Mujeres, y diversas iniciativas orientadas a fortalecer la participación, el desarrollo y el bienestar de las queretanas.

También reconoció el liderazgo del gobernador Mauricio Kuri, a quien calificó como pionero en la creación de secretarías y políticas públicas enfocadas en la protección y desarrollo de las mujeres.

Mauricio Kuri González reconoció el esfuerzo y mérito de las mujeres que, con su trabajo y liderazgo, se han convertido en agentes de cambio en Querétaro y en todo el país. Llamó a seguir impulsando la igualdad sustantiva y la paridad de género.

En tanto, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, destacó que los derechos políticos y electorales de las mujeres son resultado de décadas de lucha encabezada por las sufragistas mexicanas.