Tras las intensas lluvias registradas en la Sierra Gorda, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunció la entrega de apoyos a las familias afectadas, con el fin de respaldar a las personas que más lo necesitan.
Felifer Macías entrega más de dos mil despensas en la Sierra Gorda
El presidente municipal reconoció el trabajo del gobernador Mauricio Kuri por la respuesta rápida ante las afectaciones, además, agradeció el apoyo del equipo estatal y municipal.
“Decirle a las y los queretanos, a nuestros hermanos de la sierra queretana que estamos con ustedes y otra vez reiterar nuestro reconocimiento, felicitación al gobernador Mauricio Kuri por su pronta respuesta, por su presencia, de él y de todo su equipo de trabajo y decirles que siempre ante la adversidad vamos a ser más fuertes y ante la adversidad juntos vamos a salir adelante”Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro
Felifer Macías señaló que se han entregado:
- Dos mil 80 despensas
- Mil 360 cobijas
- 120 kits de higiene
- 100 colchonetas matrimoniales
- 100 colchonetas individuales
- 400 bidones para almacenamiento de agua
- Cuatro retroexcavadoras
- Cuatro camiones de volteo
- Más de 300 herramientas
Asimismo, se detalló que la ayuda llegó a Cadereyta de Montes, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, San Joaquín y Peñamiller.
El mandatario reconoció el trabajo de las y los alcaldes de la zona, quienes han respondido con rapidez y compromiso ante los desastres ocurridos.
Finalmente, Felifer Macías señaló que se instaló un centro de acopio al Centro Cívico de Querétaro y otro en las oficinas municipales de la colonia Universo 2000, ubicadas en la calle Galaxia 514, con horario de 08:00 a 20:00 horas.