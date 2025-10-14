Tras las intensas lluvias registradas en la Sierra Gorda, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunció la entrega de apoyos a las familias afectadas, con el fin de respaldar a las personas que más lo necesitan.

Felifer Macías entrega más de dos mil despensas en la Sierra Gorda

El presidente municipal reconoció el trabajo del gobernador Mauricio Kuri por la respuesta rápida ante las afectaciones, además, agradeció el apoyo del equipo estatal y municipal.

“Decirle a las y los queretanos, a nuestros hermanos de la sierra queretana que estamos con ustedes y otra vez reiterar nuestro reconocimiento, felicitación al gobernador Mauricio Kuri por su pronta respuesta, por su presencia, de él y de todo su equipo de trabajo y decirles que siempre ante la adversidad vamos a ser más fuertes y ante la adversidad juntos vamos a salir adelante” Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Felifer Macías señaló que se han entregado:

Dos mil 80 despensas

Mil 360 cobijas

120 kits de higiene

100 colchonetas matrimoniales

100 colchonetas individuales

400 bidones para almacenamiento de agua

Cuatro retroexcavadoras

Cuatro camiones de volteo

Más de 300 herramientas

Asimismo, se detalló que la ayuda llegó a Cadereyta de Montes, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, San Joaquín y Peñamiller.

El gobierno de Querétaro trabaja en conjunto para atender a las familias afectadas en la Sierra Gorda (Cortesía)

El mandatario reconoció el trabajo de las y los alcaldes de la zona, quienes han respondido con rapidez y compromiso ante los desastres ocurridos.

Finalmente, Felifer Macías señaló que se instaló un centro de acopio al Centro Cívico de Querétaro y otro en las oficinas municipales de la colonia Universo 2000, ubicadas en la calle Galaxia 514, con horario de 08:00 a 20:00 horas.