El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, dio a conocer las actividades conmemorativas por el Día de Muertos que habrá en la entidad del 30 de octubre al 2 de noviembre en la Alameda Hidalgo.

El mandatario señaló que se esperan más de 10 mil personas en las actividades de la Alameda, mientras que en los panteones se espera una afluencia de más de 160 mil personas.

Felifer Macías anuncia actividades del Día de Muertos en Querétaro

Felifer Macías dio a conocer que el gobierno trabaja para ofrecer un evento gratuito con la participación de 242 artistas locales y la realización de 22 actividades que incluirán presentaciones de teatro, danza, música, talleres y maquillaje infantil.

Asimismo, informó que se hará la tradicional ofrenda monumental, junto a la instalación de atracciones y exposiciones en la Alameda Hidalgo.

El Festival de Día de Muertos en Querétaro se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre (Cortesía)

Por otra parte, el mandatario agradeció la respuesta a la exposición “Museo de la Luna”, del artista británico Luke Jerram, la cual se consolidó como la más visitada en la historia reciente de la ciudad, con más de 182 mil asistentes, y que ha generado una derrama económica del 35% mayor en las zonas donde se presentó.

Mientras que Daniela Salgado Márquez, secretaria de Cultura, reveló que la cartelera del Día de Muertos rendirá homenaje a personajes del Cine de Oro Mexicano, además, se colocará un tapete elaborado con fibras naturales en el pasillo central de la Alameda Hidalgo, con frases emblemáticas de estos artistas.

Durante estas festividades, los panteones estarán abiertos de 7:00 a 18:00 horas. Mientras que las actividades del Festival de Día de Muertos en Querétaro se llevarán a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre de 15:00 a 22:00 horas.

Finalmente, el secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa Ortega, aseguró que durante las festividades se realizará un operativo con elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública, para mantener el orden público.