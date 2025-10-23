El Festival Pulso GNP 2025 está por tener lugar su magno concierto este sábado 25 de octubre en el Autódromo de Querétaro.

Y si eres de los que no se perderá de esta edición del Festival Pulso GNP 2025 en el Autódromo de Querétaro te tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero.

Apertura de puertas: 12:00 del día en punto Primer concierto inicia a las 2:30 de la tarde Telonero: No hay al ser festival Setlist de canciones: Distintos por artistas Artistas en concierto:

Maldita Vecindad

Billy Idol

Zoé

Empire of the Sun

El Gran Silencio

Porter

Caballo Dorado

Tino El Pingüino

Elsa y Elmar

Nathy Peluso

Bandalos Chinos

Carlos Sadness

The Chainsmokers

Enjambre

Latin Mafia

Pilaseca

Joaquín Medina

Meme del Real

Lineup oficial para el Pulso GNP 2025 (Instagram | @pulsognp)

Horarios por escenarios para el Festival Pulso GNP 2025 en el Autódromo de Querétaro del 25 de octubre

Serán 3 escenarios en el Festival Pulso GNP 2025 en el Autódromo de Querétaro del 25 de octubre, por lo que los artistas y horarios será:

Escenario “Vivir es increíble”

Tino El Pingüino: 14:30 – 15:10

Elsa y Elmar: 16:00 – 16:40

Nathy Peluso: 17:25 – 18:15

Billy Idol: 19:25 – 20:25

Zoé: 21:40 – 22:50

Empire of the Sun: 23:55 – 1:05

Escenario “Casa Bacardí”

Bandalos Chinos: 15:15 – 15:55

Carlos Sadness: 16:40 – 17:20

The Chainsmokers: 18:20 – 19:20

Enjambre: 20:25 – 21:25

Latin Mafia: 22:55 – 23:55

Maldita Vecindad: 1:05 – 1:55

Carpa “Tecate”