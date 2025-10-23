El Festival Pulso GNP 2025 está por tener lugar su magno concierto este sábado 25 de octubre en el Autódromo de Querétaro.

Y si eres de los que no se perderá de esta edición del Festival Pulso GNP 2025 en el Autódromo de Querétaro te tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero.

  1. Apertura de puertas: 12:00 del día en punto
  2. Primer concierto inicia a las 2:30 de la tarde
  3. Telonero: No hay al ser festival
  4. Setlist de canciones: Distintos por artistas
  5. Artistas en concierto:
  • Maldita Vecindad
  • Billy Idol
  • Zoé
  • Empire of the Sun
  • El Gran Silencio
  • Porter
  • Caballo Dorado
  • Tino El Pingüino
  • Elsa y Elmar
  • Nathy Peluso
  • Bandalos Chinos
  • Carlos Sadness
  • The Chainsmokers
  • Enjambre
  • Latin Mafia
  • Pilaseca
  • Joaquín Medina
  • Meme del Real
Lineup oficial para el Pulso GNP 2025
Lineup oficial para el Pulso GNP 2025

Horarios por escenarios para el Festival Pulso GNP 2025 en el Autódromo de Querétaro del 25 de octubre

Serán 3 escenarios en el Festival Pulso GNP 2025 en el Autódromo de Querétaro del 25 de octubre, por lo que los artistas y horarios será:

Escenario “Vivir es increíble”

  • Tino El Pingüino: 14:30 – 15:10
  • Elsa y Elmar: 16:00 – 16:40
  • Nathy Peluso: 17:25 – 18:15
  • Billy Idol: 19:25 – 20:25
  • Zoé: 21:40 – 22:50
  • Empire of the Sun: 23:55 – 1:05

Escenario “Casa Bacardí”

  • Bandalos Chinos: 15:15 – 15:55
  • Carlos Sadness: 16:40 – 17:20
  • The Chainsmokers: 18:20 – 19:20
  • Enjambre: 20:25 – 21:25
  • Latin Mafia: 22:55 – 23:55
  • Maldita Vecindad: 1:05 – 1:55

Carpa “Tecate”

  • Pilaseca: 15:20 – 15:50
  • Joaquín Medina: 16:45 – 17:20
  • Meme: 18:25 – 19:10
  • El Gran Silencio: 20:25 – 21:25
  • Porter: 22:50 – 23:50
  • Caballo Dorado: 0:50 – 1:40