El Festival Pulso GNP 2025 está por tener lugar su magno concierto este sábado 25 de octubre en el Autódromo de Querétaro.
Y si eres de los que no se perderá de esta edición del Festival Pulso GNP 2025 en el Autódromo de Querétaro te tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero.
- Apertura de puertas: 12:00 del día en punto
- Primer concierto inicia a las 2:30 de la tarde
- Telonero: No hay al ser festival
- Setlist de canciones: Distintos por artistas
- Artistas en concierto:
- Maldita Vecindad
- Billy Idol
- Zoé
- Empire of the Sun
- El Gran Silencio
- Porter
- Caballo Dorado
- Tino El Pingüino
- Elsa y Elmar
- Nathy Peluso
- Bandalos Chinos
- Carlos Sadness
- The Chainsmokers
- Enjambre
- Latin Mafia
- Pilaseca
- Joaquín Medina
- Meme del Real
Horarios por escenarios para el Festival Pulso GNP 2025 en el Autódromo de Querétaro del 25 de octubre
Serán 3 escenarios en el Festival Pulso GNP 2025 en el Autódromo de Querétaro del 25 de octubre, por lo que los artistas y horarios será:
Escenario “Vivir es increíble”
- Tino El Pingüino: 14:30 – 15:10
- Elsa y Elmar: 16:00 – 16:40
- Nathy Peluso: 17:25 – 18:15
- Billy Idol: 19:25 – 20:25
- Zoé: 21:40 – 22:50
- Empire of the Sun: 23:55 – 1:05
Escenario “Casa Bacardí”
- Bandalos Chinos: 15:15 – 15:55
- Carlos Sadness: 16:40 – 17:20
- The Chainsmokers: 18:20 – 19:20
- Enjambre: 20:25 – 21:25
- Latin Mafia: 22:55 – 23:55
- Maldita Vecindad: 1:05 – 1:55
Carpa “Tecate”
- Pilaseca: 15:20 – 15:50
- Joaquín Medina: 16:45 – 17:20
- Meme: 18:25 – 19:10
- El Gran Silencio: 20:25 – 21:25
- Porter: 22:50 – 23:50
- Caballo Dorado: 0:50 – 1:40