El Municipio de Querétaro, encabezado por Felifer Macías, y en coordinación con la Secretaría de Innovación y Tecnología, inauguró el BLOQUE Summit 2026: Imagina algo increíble, un encuentro ciudadano enfocado en innovación, tecnología y creatividad.

El evento se realiza del 27 al 29 de mayo en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, donde se desarrollarán más de 46 actividades, 20 conferencias y 10 talleres gratuitos distribuidos en siete espacios temáticos. Además, se espera la asistencia de más de seis mil personas.

Querétaro apuesta por la innovación y la inteligencia artificial

Durante la inauguración, el secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros, anunció la incorporación oficial de Karla, la primera asistente de inteligencia artificial integrada formalmente a la operación de un gobierno municipal en México.

La dependencia también presentó un manifiesto fundacional que establece el propósito de la herramienta, sus límites y el compromiso de garantizar un uso responsable ante la ciudadanía durante un periodo piloto de 90 días.

Karla forma parte de la estrategia digital del gobierno municipal para fortalecer la atención ciudadana y agilizar procesos administrativos. La herramienta operará bajo principios como transparencia, seguridad de la información y supervisión permanente de servidores públicos, ya que toda decisión y comunicación continuará bajo responsabilidad humana.

La incorporación de esta asistente de inteligencia artificial se suma a la estrategia tecnológica impulsada por el municipio a través de la App Ciudad y la ventanilla única de trámites y servicios.

BLOQUE Summit 2026 arranca en Querétaro con más de 46 actividades gratuitas. (Cortesía)

BLOQUE Summit 2026 reunirá conferencias, talleres y expertos internacionales

El BLOQUE Summit 2026 contempla actividades enfocadas en emprendimiento, innovación, tecnología, gaming y vinculación empresarial mediante espacios temáticos como PIENSA, CREA, CONECTA, EVOLUCIONA y SHOWROOM NC Tech.

Además, la programación contará con la participación de más de 30 ponentes nacionales e internacionales especializados en inteligencia artificial, creatividad y transformación digital.

Durante la inauguración estuvieron presentes integrantes del gabinete municipal, representantes de organismos empresariales como CANACINTRA y AMIQRO, así como especialistas y representantes académicos vinculados al sector tecnológico.