Querétaro se posiciona como un destino clave para Semana Santa 2026 al promover el Camino Iniciático de Santiago, una ruta hermanada con el histórico Camino de Santiago de Compostela, en España, que ofrece una experiencia de turismo espiritual y de senderismo de 127 kilómetros.

El recorrido atraviesa la biósfera de la Sierra Gorda queretana y abarca municipios como Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Arroyo Seco y Jalpan de Serra. Está dividido en siete etapas que conectan Pueblos Mágicos, misiones franciscanas y parajes naturales, brindando una experiencia integral de cultura, naturaleza y fe.

Querétaro combina turismo religioso, naturaleza y gastronomía en Semana Santa

Este sendero es ideal para quienes buscan una experiencia transformadora que combine aventura, espiritualidad y cultura, al tiempo que conecta con la historia colonial de la región y la figura del Apóstol Santiago.

Además, las comunidades serranas reciben a los visitantes con una gastronomía tradicional, basada en ingredientes locales, guisos caseros, salsas y bebidas típicas elaboradas por cocineras tradicionales.

Querétaro también destaca por sus tradiciones religiosas, como la visita de las siete casas y el Viernes de Dolores, así como por las representaciones de la Pasión de Cristo en sitios como Amealco y San Joaquín, donde participan decenas de actores.

Querétaro invita a recorrer el Camino Iniciático de Santiago en Semana Santa. (Cortesía)

Querétaro prevé alta afluencia turística en Semana Santa 2026

Para este periodo vacacional, el estado proyecta la llegada de más de 330 mil visitantes, con una derrama económica superior a los 1,500 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal.

La secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, informó que se espera una ocupación hotelera promedio de entre 60 y 65%, alcanzando hasta el 75% en días pico como Jueves y Viernes Santo, así como Sábado de Gloria.

Con esta oferta, Querétaro consolida su atractivo como un destino que integra turismo religioso, naturaleza y cultura, ideal para disfrutar durante Semana Santa.