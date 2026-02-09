“Que Siga la Democracia” concretó la Asamblea Distrital número 200 en Azcapotzalco, con lo que cumplió el requisito establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para avanzar en su proceso de constitución como Partido Político Nacional.

Durante la Asamblea Distrital Constitutiva, a la que acudieron alrededor de mil personas, el presidente nacional, Edgar Garza Ancira, destacó que este logro representa un respaldo ciudadano y marca el inicio de una nueva etapa en la consolidación del proyecto político.

Con la realización simultánea de Asambleas Distritales en diversas entidades del país, la organización logró superar las 200 reuniones exigidas por la autoridad electoral, fortaleciendo su presencia territorial y su capacidad de organización nacional.

“Que Siga la Democracia” avanza hacia su registro como Partido Político Nacional

El secretario general, Carlos Alcudia Gutiérrez, subrayó que el cumplimiento de este requisito demuestra la existencia de una estructura nacional sólida, organizada y con presencia real en el territorio, lista para asumir nuevas responsabilidades en la vida pública del país.

Por su parte, el secretario nacional de Organización, Conrado Cifuentes Astudillo, resaltó el trabajo coordinado en las entidades federativas y señaló:

Este resultado es producto de una planeación nacional eficiente y de un esfuerzo simultáneo en diversos estados, lo que nos permite avanzar con certeza en el proceso de constitución como Partido Político Nacional. Conrado Cifuentes Astudillo

En tanto, el coordinador nacional de Afiliación, Erick Padilla, destacó la participación ciudadana registrada en las Asambleas Distritales y afirmó que la respuesta social ha sido constante y creciente, reflejando el interés por una nueva opción política con reglas claras, organización y visión de largo plazo.

Finalmente, la dirigencia nacional informó que, tras cumplir con el requisito de las Asambleas Distritales, a finales de febrero, en la Ciudad de México, se llevará a cabo la Asamblea Nacional Constitutiva, último paso previo a la solicitud formal de registro como Partido Político Nacional ante el INE.

