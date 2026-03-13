Claudia Sheinbaum marcó distancia del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ante las aspiraciones de su esposa, la senadora Ruth González Silva, para la gubernatura del estado.

“Con el gobernador de San Luis Potosí estamos de acuerdo en muchísimas cosas pero en esta no… No estamos de acuerdo en que se quede un familiar directo después de la persona…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En su conferencia del 13 de marzo, la presidenta de México recordó que Morena impulsa medidas contra el nepotismo y que la ciudadanía rechaza que familias se instalen en el poder.

Señaló que, aunque coincide con Ricardo Gallardo en varios temas, “en este no”, y reiteró que “hay cosas que no deben ser”.

Claudia Sheinbaum recuerda que ciudadanos no quieren a familias instaladas en el poder

Claudia Sheinbaum se pronunció contra el nepotismo en su conferencia mañanera de este 13 de marzo y dijo que no solo es asunto de ella sino que encuestas señalan que así lo pide la gente.

Mostró que 80 por ciento de la gente está en desacuerdo con el nepotismo y dijo que en mitines la gente también se ha pronunciado en contra de que se hereden los cargos a familiares o familias se instalen en el poder por años.

A pesar de que la reforma aprobada indica que no se postularán a familiares a partir de 2030, su movimiento se comprometió a aplicar la medida desde las elecciones 2027.

Claudia Sheinbaum recuerda que “hay cosas que no deben ser” como el nepotismo

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se dan después de que Ricardo Gallardo dijo que el PVEM tienen sus propios estatutos y que se ha malentendido el concepto de nepotismo.

Ricardo Gallardo aseguró que nepotismo solo es cuando un gobernante mete a trabajar a su administración a sus familiares.

No obstante, Claudia Sheinbaum dijo que “hay cosas que no deben ser” como postular a familiares para un cargo similar y reciente, en este caso a Ruth González Silva.