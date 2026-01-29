La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Puebla, realizó la verificación de la terminación parcial de las obras correspondientes a la construcción del Cuerpo A del Túnel Falso Corte XV, ubicado del kilómetro 845+170 al 845+365 de la Autopista Nuevo Necaxa–Ávila Camacho.

Autopista Nuevo Necaxa–Ávila Camacho fortalece conectividad en Puebla

La supervisión estuvo a cargo del director general del Centro SICT Puebla, Javier Aquino Limón, quien encabezó la inspección física de los trabajos ejecutados en este tramo, con el objetivo de constatar que el avance de la obra cumple con los criterios técnicos, normativos y de calidad establecidos por la dependencia federal.

Autopista Nuevo Necaxa–Ávila Camacho busca mejorar la conectividad y seguridad vial en la región (Cortesía)

Durante el recorrido, se verificaron las condiciones estructurales, los procesos constructivos y el cumplimiento de los alcances programados para esta etapa del proyecto. Tras la revisión, se llevó a cabo la firma del acta de terminación parcial en la caseta El Piñal, acto con el cual se formalizó administrativamente la conclusión de esta fase del proyecto.

El Túnel Falso del Corte XV forma parte de un proyecto carretero estratégico de 36.5 kilómetros de longitud, que conecta el entronque Ávila Camacho con el entronque Tihuatlán, y cuyo objetivo principal es mejorar la conectividad regional, optimizar los tiempos de traslado y elevar los niveles de seguridad vial para las y los usuarios que transitan por esta importante vía.

Estas acciones se enmarcan en los trabajos permanentes que impulsa la SICT, a través de la Dirección General de Desarrollo Carretero, encabezada por Rafael Cervantes de la Teja, para consolidar una infraestructura carretera moderna, segura y eficiente, que contribuya al desarrollo económico y social de las regiones del país.