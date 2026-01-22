Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer los Proyectos de Infraestructura proyectados para Puebla durante el 2026, los cuales contarán con una inversión de 5 mil 812 millones de pesos.

SICT generará más de 17 mil empleos en Puebla

El gobierno de México, a través de la SICT, dio a conocer que en Puebla se realizarán cinco acciones que generarán 17 mil 436 empleos. Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, explicó que entre las obras planeadas para el 2026 se encuentra la construcción de otro Bachillerato Tecnológico en San Andrés Cholula y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la Zona Metropolitana del estado.

SICT invertirá 5 mil 812 millones de pesos en infraestructura para Puebla en 2026. (Cortesía)

Asimismo, señaló que para la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias del 2025 se invertirán 2 mil 56 millones de pesos para habilitar 3 kilómetros de la Red Carretera Federal y 612 kilómetros de la Red Carretera Estatal. Además, se llevarán a cabo:

Estabilización de taludes

Obras de drenaje

Muros de contención

Bacheo

Rehabilitación de 12 puentes

Construcción de 7 puentes

Ampliación de 3 puentes

MegaBachetón 2026 mejorará más de mil 500 kilómetros de vialidades

Esteva Medina señaló que en febrero se modernizarán 49 kilómetros del Eje Prioritario Cuautla-Tlapa, que conecta a Puebla con Morelos y Guerrero, obra que cuenta con una inversión de 2 mil 398 millones de pesos.

Además, se intervendrán cinco puentes y seis entronques en los tramos Jantetelco-Izúcar de Matamoros y El Pitayo-Acatlán de Osorio. De igual manera, destacó que en el 2025 se avanzó en 5 kilómetros de Caminos Artesanales y, con una inversión de 65 millones de pesos, se construirán siete a lo largo de 10 kilómetros.

SICT invertirá 5 mil 812 millones de pesos en infraestructura para Puebla en 2026. (Cortesía)

El titular de la SICT señaló que, junto a Banobras, se modernizarán 15 kilómetros del tramo Puebla-Amozoc, que pasará de 4 a 6 carriles; la inversión será de 16 mil 700 millones de pesos.

Mientras que con el MegaBachetón 2026 se intervendrán mil 515 kilómetros con una inversión de mil 228 millones de pesos, incluyendo corredores Puebla-Veracruz, el Transístmico y el Corredor del Golfo.

Finalmente, Esteva Medina explicó que entre las acciones de la SICT en Puebla se encuentran:

Pavimentación de 381 kilómetros

Bacheo de mil 134 kilómetros

Señalamiento en 2 mil 279 kilómetros

SICT invertirá 5 mil 812 millones de pesos en infraestructura para Puebla en 2026. (Cortesía)

Con estas acciones, la SICT junto al gobierno de Puebla reafirma su compromiso de mantener una movilidad segura y digna para facilitar el traslado de miles de ciudadanos a lo largo del estado.