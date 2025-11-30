Javier Aquino Limón, delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Puebla, afirmó que su incorporación a la dependencia no implica una “cacería de brujas”, sino un compromiso decidido por renovar la imagen institucional y dejar claro que no habrá tolerancia a la corrupción.

Javier Aquino Limón busca consolidar una SICT Puebla más confiable y cercana

Javier Aquino Limón destacó que uno de sus principales objetivos será agilizar trámites y procesos internos para ofrecer un servicio más eficiente y transparente a transportistas, concesionarios y ciudadanía en general.

No venimos a perseguir a nadie, pero sí a trabajar para que la SICT sea una institución confiable y cercana. La mejor forma de demostrarlo es con resultados, con procesos claros y con servidores públicos que actúen con rectitud. Javier Aquino Limón

El delegado señaló que su administración no se centrará en revisar el pasado; sin embargo, llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción, abuso o maltrato cometido por funcionarios de la SICT.

Reconoció que en ocasiones algunos servidores pueden intentar aprovecharse de su puesto, por lo que reiteró la importancia de que la población alce la voz. Subrayó que no se protegerá a nadie y que la dependencia debe convertirse en un ejemplo de honestidad.

Asimismo, adelantó que se fortalecerán los canales de atención y seguimiento de quejas para garantizar que cada caso sea atendido con seriedad y transparencia.

Con estas acciones, Javier Aquino Limón busca marcar el inicio de una etapa enfocada en la eficiencia, la transparencia y la confianza ciudadana, principios que, señaló, deben guiar el funcionamiento de la SICT en Puebla.