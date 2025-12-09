Javier Aquino, director general del Centro SICT Puebla, supervisó el avance de la reconstrucción de la carretera Albino Zertuche, cuyos trabajos superan ya el 90 por ciento.

La obra, realizada bajo estándares de calidad y seguridad, beneficiará a más de 2 mil 583 habitantes de los municipios de Albino Zertuche y Xicotlán.

Plan Lázaro Cárdenas impulsa infraestructura carretera en Puebla

La carretera Albino Zertuche, que está por concluir, abarca 5.5 kilómetros. Los trabajos se desarrollan del kilómetro 0+000 al 5+500 e incluyen:

Bacheo profundo y aislado

Reconstrucción de capas de pavimento

Limpieza y rehabilitación de obras de drenaje

Entre otras labores complementarias para garantizar una vía más segura, eficiente y duradera.

Esta intervención forma parte del Plan Lázaro Cárdenas 2025-2030, que contempla la mejora de más de 4 mil kilómetros de la red carretera nacional.

El programa busca ampliar, conservar y modernizar caminos que conecten de manera más eficiente a comunidades, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad.