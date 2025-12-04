La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aseguró que la construcción del Bachillerato Tecnológico en Cuautlancingo avanza en tiempo y forma, por lo que el delegado Javier Aquino Limón hizo un llamado a las autoridades estatales para que visiten la obra que beneficiará a 88 mil personas y que abrirá en el 2026.

Construcción del Bachillerato Tecnológico en Cuautlancingo avanza sin retrasos

El Centro SICT Puebla informó que el proyecto no cuenta con contratiempos, por lo que se tiene como meta su apertura a principios de 2026 con inscripciones para en agosto comenzar el ciclo escolar.

Este plantel contará con cinco edificios: tres de aulas, uno administrativo y uno de servicios. Además, contará con espacios dignos, funcionales y seguros como:

Plaza cívica

Estacionamiento

Canchas multiusos

Andadores

Por otra parte, se dio a conocer que este Bachillerato Tecnológico contará con formación en áreas estratégicas:

Semiconductores

Microelectrónica

Aeronáutica

Robótica

Automatización

Gestión e Innovación Turística

Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

Electromovilidad

Comercio Internacional

Aduanas

Con este proyecto, la SICT y el Gobierno de México reafirman su compromiso de asegurar espacios que fomenten la educación, garantizando su acceso a todas las comunidades del país.