Tras el deslave del puente Papaloctipan, en Tlacuilotepec la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Puebla atendió de manera oportuna la emergencia logrando restablecer la circulación para evitar que comunidades quedaran incomunicadas.

SICT Puebla refuerza compromiso con la seguridad vial

El deslave provocó una afectación de más de 10 metros de profundidad en la Sierra Norte del estado, y con el trabajo de elementos especializados, se logró activar los protocolos de emergencia, movilizar maquinaria pesada y equipo técnico.

Desde las primeras horas, la SICT intervino el lugar y se logró abrir un paso provisional para evitar que cuatro comunidades quedaran incomunicadas.

En la zona se realizaron trabajos intensivos como la colocación de mil 50 m cúbicos de relleno mediante la operación de una retroexcavadora, una excavadora y dos camiones de volteo; además, se llevaron a cabo acciones de abanderamiento y supervisión técnica permanente.

Gracias a la respuesta inmediata de la SICT, la zona se estabilizó y se garantiza un tránsito seguro, con estas acciones Puebla reafirma su compromiso con la seguridad de las y los habitantes a la hora de emergencias.