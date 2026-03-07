Ramiro González Vieyra, ex alcalde de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, fue reaprehendido la madrugada del viernes 6 de marzo de 2026 poco después de que se ordenó su liberación.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el ex presidente municipal fue detenido al salir del penal de Tepexi de Rodríguez, debido a nuevas acusaciones que pesan en su contra.

En lo que respecta al proceso judicial previo que lo llevó a prisión desde mayo de 2025, se dio a conocer que un juez ordenó su liberación debido a irregularidades procesales.

Juez ordenó liberar a Ramiro González Vieyra, pero fue reaprehendido minutos después

La madrugada del viernes 6 de marzo de 2026, el ex alcalde de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, Ramiro González Vieyra, salió del penal de Tepexi de Rodríguez.

Lo anterior debido a horas antes, un tribunal federal ordenó su puesta en libertad al concederle un recurso de amparo en el que se denunciaba la comisión de fallas procesales en el caso.

Sin embargo, a su salida del centro penitenciario, fue reaprehendido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que le informaron sobre nuevas acusaciones por estos delitos:

Abuso de autoridad

Falsificación de documentos

Al respecto, se reporta que un juez penal giró la nueva orden de aprehensión contra Ramiro González Vieyra, por la que fue trasladado a la Casa de Justicia de Ciudad Serdán.

Hasta el momento, no se ha emitido ningún tipo de reporte relacionado con el caso del ex alcalde de San Nicolás Buenos Aires, por lo que se desconoce cuál es su situación jurídica.

Ramiro González Vieyra, ex alcalde de San Nicolás Buenos Aires, Puebla (Especial)

Por estos motivos Ramiro González Vieyra fue detenido originalmente

Ramiro González Vieyra fue detenido originalmente en mayo de 2025 en San Nicolás Buenos Aires, debido a que autoridades lo acusaron por haber incurrido en estos delitos:

Narcomenudeo

Asociación delictuosa

Posesión de estupefacientes con fines de distribución

La captura se realizó en el Valle de Ciudad Serdán, donde las autoridades señalaron que el ex alcalde mantenía nexos con estructuras locales dedicadas al tráfico de drogas.

Posteriormente fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez, del cual fue liberado en marzo de 2026, pero fue detenido de nueva cuenta a unos minutos de salir, debido a nuevas acusaciones.