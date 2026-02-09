José Manuel Contreras de los Santos es un ingeniero civil y funcionario público mexicano que se desempeña como el secretario de Infraestructura en Puebla, donde ha liderado grandes programas de obra pública. Si quieres conocer más acerca de su vida, continúa leyendo.

¿Quién es José Manuel Contreras de los Santos?

José Manuel Contreras es un ingeniero civil mexicano y funcionario público que desde septiembre del 2024 fue nombrado como Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla en el gabinete del gobernador Alejandro Armenta Mier. Ocupa ese cargo desde el inicio de la administración estatal para dirigir la política de obras públicas, infraestructura estatal y proyectos de construcción en Puebla.

¿Qué edad tiene José Manuel Contreras de los Santos?

José Manuel Contreras nació el 18 de febrero de 1959 en Puebla, por lo que actualmente tiene 66 años, casi 67 años.

¿José Manuel Contreras de los Santos tiene esposa?

No se cuenta con información pública sobre el estado civil de José Manuel Contreras, por lo que se desconoce si tiene pareja.

José Manuel Contreras de los Santos, secretario de Infraestructura en Puebla (FB: José Manuel Contreras )

¿Qué signo zodiacal es José Manuel Contreras de los Santos?

Al haber nacido el 18 de febrero, José Manuel Contreras es Acuario, signo que se caracteriza por ser independiente, inteligente, innovador y sociable.

¿José Manuel Contreras de los Santos tiene hijos?

Se desconoce si José Manuel Contreras tiene hijos, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué estudió José Manuel Contreras de los Santos?

José Manuel Contreras de los Santos cuenta con una licenciatura en Ingeniería Civil por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

¿En qué ha trabajado José Manuel Contreras de los Santos?

José Manuel Contreras cuenta con una formación bastante sólida, destacando puestos como: