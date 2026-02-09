El Puente de la Transformación, que se construyen sobre el Lago de Valsequillo, representa una de la obras de infraestructura más avanzada del país al incorporar procesos acuáticos y subacuáticos de alta especialización, posicionando a Puebla como vanguardia nacional y garantizando una conexión segura y duradera para siete municipios de la región.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, realizó un recorrido en los trabajos de la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, donde explicó que para esta obra se van a realizar perforaciones de hasta 60 metros de profundidad para edificar 28 pilas de concreto con trabes de hasta 70 toneladas.

Puente de la Transformación reduce tiempos de traslado y mejora la movilidad regional

El funcionario señaló que el Puente de la Transformación beneficiará de manera directa a 7 municipios, al mismo tiempo que más de 1.7 millones de personas resultarán beneficiadas con una reducción de traslado de 50 minutos a 1 minuto y medio, impactando en la movilidad de estudiantes, trabajadores, servicios de emergencia y comercio regional.

La infraestructura está diseñada para atender una circulación estimada de 2 mil 700 vehículos, en una zona clave de conexión con la Mixteca poblana, fortaleciendo la integración regional y el desarrollo económico.

Por su parte, el director de Desarrollo de Africam Safari, Gregory Camacho, detalló que esta obra fortalece el entorno general y genera vialidades dignas para miles de personas tanto locales como visitantes, lo que impulsa oportunidades de desarrollo para comunidades.

Puente de la Transformación reduce el traslado de 50 minutos a minuto y medio (Cortesía)

Asimismo, destacó la importancia de realizar proyectos a largo plazo que preserven la riqueza natural del lago de Valsequillo y que fortalezcan el crecimiento turístico responsable.

Por su parte, la directora de Seguridad Hídrica de la Secretaría de Medio Ambiente, Adriana González César, expuso el trabajo integral en la presa de Valsequillo a través del proyecto Fertipue, enfocado en el saneamiento del cuerpo de agua, la valorización del lirio acuático y la conservación de un sitio Ramsar de importancia internacional.

Finalmente, habitantes de la zona coincidieron en que el Puente de la Transformación impactará de manera positiva en su vida diaria, garantizando traslados seguros, mayor actividad económica y mejores condiciones para niñas, niños y adultos mayores.