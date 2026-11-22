El Gobierno de Puebla realizó el traslado aéreo de un hombre de 36 años que resultó lesionado en un accidente automovilístico en Tulancingo, Hidalgo, y requería atención médica especializada en la capital poblana.

Una ambulancia aérea de la administración estatal acudió hasta territorio hidalguense para movilizar al paciente al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Manuel Ávila Camacho” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde ya recibe atención médica.

SAMU realiza traslado aéreo de paciente con traumatismo múltiple

De acuerdo con el reporte médico, el hombre presentó traumatismo múltiple a consecuencia del accidente, por lo que su condición requería continuar con los cuidados en una unidad especializada.

El traslado estuvo a cargo de personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), que realizó la movilización desde Tulancingo hasta la ciudad de Puebla para dar continuidad a la atención del paciente.

El apoyo se brindó luego de que la familia solicitara la intervención del Gobierno estatal para facilitar el traslado desde Hidalgo.

Gobierno de Puebla realiza traslado aéreo de paciente con traumatismo múltiple (Cortesía)

Gobierno de Alejandro Armenta mantiene coordinación para atender emergencias

El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, señaló que mantiene la coordinación de sus servicios prehospitalarios para responder ante situaciones de emergencia y facilitar la atención médica de las personas que lo requieren.

Con este traslado, los servicios de urgencias estatales brindaron apoyo a un poblano que sufrió un accidente fuera de la entidad y necesitaba atención especializada en la capital.