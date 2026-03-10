Pepe Chedraui asistió al encuentro de Presidentas y Presidentes Municipales de Territorios de Paz, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reforzar la coordinación entre autoridades para atender las causas de la violencia.

Pepe Chedraui participa en encuentro para fortalecer la estrategia de paz en municipios

El encuentro convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum busca fortalecer la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para atender las causas estructurales de la violencia y consolidar entornos de paz en las comunidades.

Durante la mesa de trabajo, en la que participó Pepe Chedraui, se presentaron estrategias enfocadas en la prevención social de las violencias, así como en la atención a las juventudes y la construcción de entornos seguros en los municipios.

El alcalde destacó la importancia de mantener esta coordinación institucional, en línea con la visión de la presidenta de la República, para atender temas prioritarios de la agenda pública que contribuyan al bienestar de las y los poblanos.